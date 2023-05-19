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Новоспечений король Карл III увійшов до списку найбагатших людей

19 травня 2023 17:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новоспечений король Карл III увійшов до списку найбагатших людей
Король Карл ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Король Карл III увійшов до списку найбагатших жителів Великої Британії. Монарх посів 263 місце.

Про це пише видання The Sunday Times.

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Особистий статок Карла III оцінюється у 600 млн фунтів, що більше, ніж було у його матері.

Так статки померлої королеви Єлизавети II рік тому оцінювалися в 370 млн фунтів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Місце у рейтингу королеві забезпечили отримана від матері спадщина й успішне управління герцогством Корнуолл.

Минулого року короля назвали найбагатшим орендодавцем всіх часів. Найкоштовніші володіння короля — Сандрінгем територією у 20,000 акрів та Балморал — 50 акрів.

Раніше в Лондоні відбулася урочиста церемонія коронації Чарльза III, який офіційно став королем Сполученого Королівства. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган мало не розбилися, коли їхню машину переслідували фотографи-папараці. Пара ледь не повторила долю матері Гаррі, принцеси Діани.

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