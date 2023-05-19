Новоспечений король Карл III увійшов до списку найбагатших людей
Король Карл III увійшов до списку найбагатших жителів Великої Британії. Монарх посів 263 місце.
Про це пише видання The Sunday Times.
Багатший за свою матір
Особистий статок Карла III оцінюється у 600 млн фунтів, що більше, ніж було у його матері.
Так статки померлої королеви Єлизавети II рік тому оцінювалися в 370 млн фунтів.
Місце у рейтингу королеві забезпечили отримана від матері спадщина й успішне управління герцогством Корнуолл.
Минулого року короля назвали найбагатшим орендодавцем всіх часів. Найкоштовніші володіння короля — Сандрінгем територією у 20,000 акрів та Балморал — 50 акрів.
Раніше в Лондоні відбулася урочиста церемонія коронації Чарльза III, який офіційно став королем Сполученого Королівства. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві.
Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган мало не розбилися, коли їхню машину переслідували фотографи-папараці. Пара ледь не повторила долю матері Гаррі, принцеси Діани.