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Новоиспеченный король Карл III вошел в список самых богатых людей

19 мая 2023 17:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новоиспеченный король Карл III вошел в список самых богатых людей
Король Карл III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Король Карл III вошел в список самый богатых жителей Великой Британии. Монарх занял 263-е место.

Об этом пишет издание The Sunday Times.

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Личное состояние Карла III оценивается в 600 млн фунтов, что больше, чем было у его покойно матери.

Так состояние умершей королевы Елизаветы II год назад оценивалось в 370 млн фунтов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Место в рейтинге короллю обеспечели полученное от матери наследства и успешное управление герцогством Корнуолл.

В прошлом году короля назвали самым богатым арендодателем всех времен. Самые ценные владения короля — Сандрингем территорией в 20,000 акров и Балморал — 50 акров.

Ранее в Лондоне состоялась торжественная церемония коронации Чарльза III, официально ставшего королем Соединенного Королевства. Она прошла в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, принц Гарри и его жена Меган чуть не разбились, когда их машину преследовали фотографы-папарацци. Пара едва не повторила судьбу матери Гарри, принцессы Дианы.

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