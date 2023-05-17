Принц Гарри с женой чуть не повторил трагическую судьбу своей матери

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Принц Гарри и его жена Меган чуть не разбились, когда их машину преследовали фотографы-папарацци. Пара едва не повторила судьбу матери Гарри, принцессы Дианы.

Об этом пишет BBC.

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Подробности инцидента

Как заявил представитель пары, инцидент произошел в Нью-Йорке после того, как супруги посещали вечер благотворительной организации Ms Foundation Women of Vision, где Меган вручали награду за ее работу.

"Вчера вечером герцог и герцогиня Сассекские чуть не разбились во время автомобильной погони с участием группы очень агрессивных папарацци, — цитирует Reuters заявление. — Упорная погоня, длившаяся более двух часов, привела к множеству ситуаций, когда чуть не произошло столкновение с другими пешеходами и двумя офицерами нью-йоркской полиции".

Вторжение в личную жизнь

Участие супругов в вечере благотворительной организации было их первым общим появлением на публике после коронации короля Чарльза III, на которую Гарри ездил сам.

"Распространение этих фотографий — с учетом того, каким образом они были получены — приводит к поощрению практики, которая представляет опасность для всех причастных сторон и является вторжением в личную жизнь", — говорится в заявлении.

Принцесса Диана, мать Гарри и принца Уильяма, разбилась в Париже в августе 1997 года. Она погибла в результате автокатастрофы, которая произошла в момент, когда ее машину преследовала группа фотографов-папарацци.

Напомним, в Лондоне состоялась торжественная церемония коронации Чарльза III, официально ставшего королем Соединенного Королевства. Она прошла в Вестминстерском аббатстве.

Ранее стало известно, что изысканный набор ювелирных изделий, изготовленный для принцессы Дианы – комплект "Лебединое озеро", будет продан в следующем месяце на аукционе. Этот ценный набор, как пишут СМИ, принцессе подарил Доди Аль-Файеду. В течение длительного времени драгоценностями Дианы владела одна украинская семья.