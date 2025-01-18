Барак Обама привітав Мішель з особливим святом на тлі чуток про розлучення — фото

Мішель та Барак Обама. Фото: instagram.com/barackobama

Колишній президент США Барак Обама на тлі чуток про розлучення зі своєю дружиною Мішель присвятив їй зворушливий допис. Політик привітав кохану з важливою датою.

Публікацію експрезидент зробив у своєму Instagram.

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17 січня колишня перша леді США відсвяткувала своє 61-річчя. З нагоди свята Барак поділився романтичним кадром із Мішель, на якому вони трималися за руки під час вечері та усміхалися на камеру.

Барак та Мішель Обама. Фото: instagram.com/barackobama

У підписі до фото політик ніжно звернувся до дружини та назвав її "коханням свого життя".

"Вітаю з днем народження кохання мого життя, Мішель. Ти наповнюєш кожну кімнату теплом, мудрістю, гумором і грацією — і при цьому маєш неймовірний вигляд. Мені так пощастило, що я можу вирушати в життєві пригоди разом з тобою. Люблю тебе!" — написав Обама.

У коментарях Мішель відреагувала на привітання свого чоловіка.

"Кохаю тебе, любий", — написала вона.

Нагадаємо, чутки про розлучення політичного подружжя почали ширитися після того, як Мішель не з'явилася на похороні експрезидента США Джиммі Картера разом з чоловіком. Окрім того, стало відомо, що дружина Обами відмовилася йти з ним на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа.

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