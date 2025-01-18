Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Обама на тлі чуток про розлучення ніжно звернувся до дружини arrow

Обама на тлі чуток про розлучення ніжно звернувся до дружини

18 січня 2025 17:05
Марія Покровська - Редактор
Барак Обама привітав Мішель з особливим святом на тлі чуток про розлучення — фото
Мішель та Барак Обама. Фото: instagram.com/barackobama
Марія Покровська - Редактор

Колишній президент США Барак Обама на тлі чуток про розлучення зі своєю дружиною Мішель присвятив їй зворушливий допис. Політик привітав кохану з важливою датою.

Публікацію експрезидент зробив у своєму Instagram

Читайте також:

Барак Обама ніжно привітав дружину зі святом

17 січня колишня перша леді США відсвяткувала своє 61-річчя. З нагоди свята Барак поділився романтичним кадром із Мішель, на якому вони трималися за руки під час вечері та усміхалися на камеру.

Барак Обама привітав дружину з 61-річчям
Барак та Мішель Обама. Фото: instagram.com/barackobama

У підписі до фото політик ніжно звернувся до дружини та назвав її "коханням свого життя".

"Вітаю з днем народження кохання мого життя, Мішель. Ти наповнюєш кожну кімнату теплом, мудрістю, гумором і грацією — і при цьому маєш неймовірний вигляд. Мені так пощастило, що я можу вирушати в життєві пригоди разом з тобою. Люблю тебе!" — написав Обама.

У коментарях Мішель відреагувала на привітання свого чоловіка.

"Кохаю тебе, любий", — написала вона.

Нагадаємо, чутки про розлучення політичного подружжя почали ширитися після того, як Мішель не з'явилася на похороні експрезидента США Джиммі Картера разом з чоловіком. Окрім того, стало відомо, що дружина Обами відмовилася йти з ним на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа.

Раніше Джессіка Альба офіційно підтвердила розлучення з чоловіком після 16 років шлюбу.

Також стало відомо, що брат Анджеліни Джолі розлучається невдовзі після таємного весілля.

США шлюб розлучення політики Барак Обама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:30 Циганков зробив асист за Жирону, але був розчарований — відео

20:18 У ДСНС показали наслідки удару росіян по Києву — фото

20:11 Зеленський анонсував рішення по санкціях РНБО — відеозвернення

20:00 На обліку у нарколога — коли таких осіб можуть мобілізувати

19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

19:34 Негода накриє Львів — містян попереджають про небезпеку завтра

19:14 У Генштабі повідомили про застосування РФ хімічних боєприпасів

18:48 У Запоріжжі внаслідок ракетного удару РФ постраждало 10 осіб

18:35 Правила для українців у Польщі — як не стати депортованим у 2025

20:30 Циганков зробив асист за Жирону, але був розчарований — відео

20:18 У ДСНС показали наслідки удару росіян по Києву — фото

20:11 Зеленський анонсував рішення по санкціях РНБО — відеозвернення

20:00 На обліку у нарколога — коли таких осіб можуть мобілізувати

19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

19:34 Негода накриє Львів — містян попереджають про небезпеку завтра

19:14 У Генштабі повідомили про застосування РФ хімічних боєприпасів

18:48 У Запоріжжі внаслідок ракетного удару РФ постраждало 10 осіб

18:35 Правила для українців у Польщі — як не стати депортованим у 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту