Барак Обама привітав Мішель з особливим святом на тлі чуток про розлучення — фото

Обама на тлі чуток про розлучення ніжно звернувся до дружини
Колишній президент США Барак Обама на тлі чуток про розлучення зі своєю дружиною Мішель присвятив їй зворушливий допис. Політик привітав кохану з важливою датою.
Публікацію експрезидент зробив у своєму Instagram.
Барак Обама ніжно привітав дружину зі святом
17 січня колишня перша леді США відсвяткувала своє 61-річчя. З нагоди свята Барак поділився романтичним кадром із Мішель, на якому вони трималися за руки під час вечері та усміхалися на камеру.
У підписі до фото політик ніжно звернувся до дружини та назвав її "коханням свого життя".
"Вітаю з днем народження кохання мого життя, Мішель. Ти наповнюєш кожну кімнату теплом, мудрістю, гумором і грацією — і при цьому маєш неймовірний вигляд. Мені так пощастило, що я можу вирушати в життєві пригоди разом з тобою. Люблю тебе!" — написав Обама.
У коментарях Мішель відреагувала на привітання свого чоловіка.
"Кохаю тебе, любий", — написала вона.
Нагадаємо, чутки про розлучення політичного подружжя почали ширитися після того, як Мішель не з'явилася на похороні експрезидента США Джиммі Картера разом з чоловіком. Окрім того, стало відомо, що дружина Обами відмовилася йти з ним на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа.
Раніше Джессіка Альба офіційно підтвердила розлучення з чоловіком після 16 років шлюбу.
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