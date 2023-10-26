Объятия и танцы на диване — Кацурин показал, как Дорофеева играет с его сыном

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Ресторатор Миша Кацурин показал трогательные домашние кадры, на которых его жена Надя Дорофеева играет с его сыном от бывшей Даши Кацуриной.

Видео Михаил опубликовал в своем Instagram.

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Полгода назад стало известно, что певица Надя Дорофеева разошлась со своим мужем Владимиром Дантесом. Позже поклонники узнали, что звезда встречается с Мишей Кацуриным, который в свою очередь тоже разошелся со своей женой Дашей. Раньше пары дружили семьями.

Надя Дорофеева, Владимир Дантес и семья Кацуриных до развода. Фото: google

Еще через некоторое время стало известно, что экс-муж Нади встречается с экс-женой Миши.

В июле этого года стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились.

У Миши и Даши Кацуриных двое детей — 7-летняя дочь и 2-летний сын. Преимущественно их воспитанием занимается мама, ну и бывший Дорофеевой — Дантес, ведь живут они все вместе.

Однако Михаил также принимает участие в воспитании своих детей, соответственно и его жена Надя.

Судя по последнему видео, которое Кацурин опубликовал в своем Instagram, его двухлетний сын Иван очень хорошо относится к Наде. Ресторатор показал, как жена играет с его сыном. Они обнимались, смеялись и играли, а в конце ролика мальчик просто прыгнул в объятия Дорофеевой.

Надя Дорофеева играет с сыном Кацурина. Скриншот с instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева играет с сыном Кацурина. Скриншот с instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева играет с сыном Кацурина. Скриншот с instagram.com/misha_katsurin

Владимир Дантес, в свою очередь, также часто показывает детей Кацуриных в своем Instagram.

Напомним, Надя Дорофеева показала беспорядок в квартире и поцелуи с любимым.

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