Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Объятия и танцы на диване — Кацурин показал, как Дорофеева играет с его сыном arrow

Объятия и танцы на диване — Кацурин показал, как Дорофеева играет с его сыном

26 октября 2023 17:37
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Объятия и танцы на диване — Кацурин показал, как Дорофеева играет с его сыном
Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/misha_katsurin
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Ресторатор Миша Кацурин показал трогательные домашние кадры, на которых его жена Надя Дорофеева играет с его сыном от бывшей Даши Кацуриной.

Видео Михаил опубликовал в своем Instagram.

Читайте также:

Уютная атмосфера

Полгода назад стало известно, что певица Надя Дорофеева разошлась со своим мужем Владимиром Дантесом. Позже поклонники узнали, что звезда встречается с Мишей Кацуриным, который в свою очередь тоже разошелся со своей женой Дашей. Раньше пары дружили семьями.

 

Дорофеева дантес кацурины
Надя Дорофеева, Владимир Дантес и семья Кацуриных до развода. Фото: google

Еще через некоторое время стало известно, что экс-муж Нади встречается с экс-женой Миши.

В июле этого года стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

У Миши и Даши Кацуриных двое детей — 7-летняя дочь и 2-летний сын. Преимущественно их воспитанием занимается мама, ну и бывший Дорофеевой — Дантес, ведь живут они все вместе.

Однако Михаил также принимает участие в воспитании своих детей, соответственно и его жена Надя.

 

Судя по последнему видео, которое Кацурин опубликовал в своем Instagram, его двухлетний сын Иван очень хорошо относится к Наде. Ресторатор показал, как жена играет с его сыном. Они обнимались, смеялись и играли, а в конце ролика мальчик просто прыгнул в объятия Дорофеевой. 

 

дорогофеева
Надя Дорофеева играет с сыном Кацурина. Скриншот с instagram.com/misha_katsurin
дорогофеева
Надя Дорофеева играет с сыном Кацурина. Скриншот с instagram.com/misha_katsurin
дорогофеева
Надя Дорофеева играет с сыном Кацурина. Скриншот с instagram.com/misha_katsurin

Владимир Дантес, в свою очередь, также часто показывает детей Кацуриных в своем Instagram.

Напомним, Надя Дорофеева показала беспорядок в квартире и поцелуи с любимым.

Также мы писали, что Дантес показал себя в ЗАГСе с Кацуриной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме