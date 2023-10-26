Объятия и танцы на диване — Кацурин показал, как Дорофеева играет с его сыном
Ресторатор Миша Кацурин показал трогательные домашние кадры, на которых его жена Надя Дорофеева играет с его сыном от бывшей Даши Кацуриной.
Видео Михаил опубликовал в своем Instagram.
Уютная атмосфера
Полгода назад стало известно, что певица Надя Дорофеева разошлась со своим мужем Владимиром Дантесом. Позже поклонники узнали, что звезда встречается с Мишей Кацуриным, который в свою очередь тоже разошелся со своей женой Дашей. Раньше пары дружили семьями.
Еще через некоторое время стало известно, что экс-муж Нади встречается с экс-женой Миши.
В июле этого года стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились.
У Миши и Даши Кацуриных двое детей — 7-летняя дочь и 2-летний сын. Преимущественно их воспитанием занимается мама, ну и бывший Дорофеевой — Дантес, ведь живут они все вместе.
Однако Михаил также принимает участие в воспитании своих детей, соответственно и его жена Надя.
Судя по последнему видео, которое Кацурин опубликовал в своем Instagram, его двухлетний сын Иван очень хорошо относится к Наде. Ресторатор показал, как жена играет с его сыном. Они обнимались, смеялись и играли, а в конце ролика мальчик просто прыгнул в объятия Дорофеевой.
Владимир Дантес, в свою очередь, также часто показывает детей Кацуриных в своем Instagram.
Напомним, Надя Дорофеева показала беспорядок в квартире и поцелуи с любимым.
Также мы писали, что Дантес показал себя в ЗАГСе с Кацуриной.
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