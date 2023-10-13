Навіщо Дантес прийшов з Кацуріною до РАЦСу — невже настав час

Володимир Дантес і Даша Кацуріна у фільмі "Шлюбна (не)рівність в Україні". Фото: скриншот з YouTube

Український співак, теле- та радіоведучий, блогер Володимир Дантес показав новий фільм під назвою "Шлюбна (не)рівність в Україні". Популярний артист знявся у цій стрічці разом зі своєю коханою Дашею Кацуріною.

Фрагмент з цього фільму можна побачити на сторінці Володимира Дантеса в Instagram.

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Фільм про шлюби в Україні

Відомий артист знявся у новому фільмі стосовно шлюбу в Україні разом зі своєю дівчиною Дашею Кацуріною. У стрічці йдеться про заборону звичайним парам укладати шлюбу і про історії коханих, які належать до ЛГБТК+ спільноти.

"Фільм "Шлюбна (не)рівність в Україні" складається з двох частин. В одній відображено викривлений світ, у якому гетеросексуальним парам заборонено укладати шлюби. Вона не лише про емоційний біль, а про реальні катастрофічні наслідки та загрози, до яких призводить така заборона. У другій частині фільму реальні ЛГБТК+ пари та їхні союзники розповідають свої історії — про кохання та втрати, про почуття та страхи, які зрозумілі кожному", — підписали фрагмент з фільму.

Фрагмент з нового фільму на сторінці Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Instagram

Також стало відомо, чому саме приділена увага у цьому новому фільмі, який вже з’явився в Інтернеті.

"Цей фільм — маніфест та звернення до суспільства з бажанням пояснити, що сотні тисяч українців відчувають, коли розуміють, що не мають права офіційно одружитися зі своїми коханими людьми", — також додала Даша Кацуріна на своїй сторінці.

Реакція мережі

Побачивши фрагмент з цього фільму, підписники одразу ж почали його обговорювати, залишаючи коментарі.

Я виросла в гетеросексуальному суспільстві, на гетеро фільмах і гетеро НЕ стала. Це до теми пропаганди. Неможливо навʼязати орієнтацію

Україні потрібна адекватність, а не аморальність

Зад*вбали вже з цією пропагандою ЛГБТ, займайтесь, чим хочете, але навіщо транслювати це іншим?

Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Instagram

Стосунки з Дашею Кацуріною

Володимир Дантес не так давно розлучився зі співачкою Надею Дорофєєвою, яка вийшла заміж за друга сім’ї, ресторатора Михайла Кацуріна. А ось сам артист почав зустрічатися з його колишньою дружиною Дашею.

Нещодавно він зняв спільне відео, на якому попросив своїх підписників допомогти йому зняти куртку з дівчини.

"Допоможіть роздягнути @dasha_katsurina. Як? Та за донат!!! Бо розігруємо унікальну лімітовану шкіряну куртку з туру з @aleksey_durnev ПОЖЕЖА. Ну бо осінь на носу. В чому ходити?) Ви можете отримати її всього за 500 гривень, задонативши на банку. Як завжди, звіти будуть на сторінках. А Даша гола поруч зі мною", — підписав відео Володимир Дантес.

Відео з Дашею Кацуріною на сторінці Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Instagram

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