Обійми у білизні: Гайді Клум з донькою знялися у відвертій фотосесії

Гайді Клум з донькою Лені у рекламі бренду. Фото: instagram.com/heidiklum

50-річна супермодель Гайді Клум здивувала відвертою фотосесією з 19-річною донькою Лені. Моделі обіймалися у прозорій білизні для реклами відомого бренду.

Фото супермодель опублікувала у своєму Instagram.

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Обмежила коментарі

Німецька модель Гайді Клум вже не вперше з'являється у фотосесії разом зі своєю донькою. Попри те, що Лені має не загальноприйняту модельну зовнішність: її зріст 164 сантиметри, також вона має завеликі як для моделі груди, зіркова мама хоче допомогти донці побудувати модельну кар'єру, зважаючи на те, що зовнішність Лені дуже приваблива. До речі, дівчина вже рекламувала багато топових брендів.

Цього разу Гайді з донькою знялася для реклами відомого бренду білизни. Вони позували обіймаючись, і на обох були мереживні прозорі комплекти.

Донька Гайді Клум Лені. Фото: Instagram leniklum

Ймовірно, підозрюючи, що у багатьох прихильників буде негативна реакція на фото такого плану, Гайді Клум обмежила можливість коментувати їх з донькою фото. Зірка має аудиторію у 12 мільйонів фоловерів в Instagram.

Сама ж Лені коментарі не обмежувала і вже отримала під фото 100 тисяч лайків.

Нагадаємо, супермодель Гайді Клум оголилась в екстравагантній фотосесії для глянцю.

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