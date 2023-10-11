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Обійми у білизні: Гайді Клум з донькою знялися у відвертій фотосесії

11 жовтня 2023 14:24
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Обійми у білизні: Гайді Клум з донькою знялися у відвертій фотосесії
Гайді Клум з донькою Лені у рекламі бренду. Фото: instagram.com/heidiklum
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

50-річна супермодель Гайді Клум здивувала відвертою фотосесією з 19-річною донькою Лені. Моделі обіймалися у прозорій білизні для реклами відомого бренду. 

Фото супермодель опублікувала у своєму Instagram

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Обмежила коментарі

Німецька модель Гайді Клум вже не вперше з'являється у фотосесії разом зі своєю донькою. Попри те, що Лені має не загальноприйняту модельну зовнішність: її зріст 164 сантиметри, також вона має завеликі як для моделі груди, зіркова мама хоче допомогти донці побудувати модельну кар'єру, зважаючи на те, що зовнішність Лені дуже приваблива. До речі, дівчина вже рекламувала багато топових брендів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leni Olumi Klum (@leniklum)

Цього разу Гайді з донькою знялася для реклами відомого бренду білизни. Вони позували обіймаючись, і на обох були мереживні прозорі комплекти. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Лени Клум
Донька Гайді Клум Лені. Фото: Instagram leniklum

Ймовірно, підозрюючи, що у багатьох прихильників буде негативна реакція на фото такого плану,  Гайді Клум обмежила можливість коментувати їх з донькою фото. Зірка має аудиторію у 12 мільйонів фоловерів в Instagram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Сама ж Лені коментарі не обмежувала і вже отримала під фото 100 тисяч лайків. 

Нагадаємо, супермодель Гайді Клум оголилась в екстравагантній фотосесії для глянцю.

Також ми писали, що грайлива Гайді Клум похизувалася спокусливою фігурою після відмови від суворої дієти.

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