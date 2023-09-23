Грайлива Гайді Клум похизувалась спокусливою фігурою після відмови від суворої дієти

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Німецька модель Гайді Клум закінчила подіумну кар’єру, але не упускає можливості позувати для модного глянцю. Зірка дала відверте інтерв'ю та знялась у грайливій фотосесії.

Про це пише People: Style Watch.

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Нещодавно Клум потрапила у заголовки через чутки про те, що вона дотримується суворої дієти з 900 калоріями на день. Гайді це заперечує, тим більше що сьогодні абсолютно насолоджується життям.

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

"Це мене дуже засмутило. Не через мене, тому що люди постійно щось говорять. Я нічим не можу допомогти. Але коли це справді впливає на інших людей, можливо, адже вони можуть захворіти через те, що хтось придумав щось дурне. Тоді я засмучуюся. Я не рахую калорії. Ніколи не було", — говорить зірка.

Але все ж таки обмежувати себе у їжі та самовіддано займатися спортом було стилем її життя, поки вона не зустріла свого чоловіка, музиканта Tokio Hotel Тома Кауліца, молодшого за неї на багато років.

"Коли він зустрів мене, він сказав: "Ти можеш з’їсти трохи більше". А я подумала: "Про що ти говориш?". І я думаю, озираючись назад, я була набагато худішою, ніж сьогодні. Коли ти модель... Я тренувався більше. Я бігала. За останні кілька років, і особливо після того, як я зустріла його, я стала більш розслабленою", — говорить зірка.

Нагадаємо, вперше за п'ять років супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала неймовірну фігуру на подіумі.

Раніше Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana.