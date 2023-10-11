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Объятия в белье: Хайди Клум с дочерью снялись в откровенной фотосессии

11 октября 2023 14:24
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Объятия в белье: Хайди Клум с дочерью снялись в откровенной фотосессии
Хайди Клум с дочерью Лени в рекламе бренда. Фото: instagram.com/heidiklum
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

50-летняя супермодель Хайди Клум удивила откровенной фотосессией с 19-летней дочерью Лени. Модели обнимались в прозрачном белье для рекламы известного бренда.

Фото супермодель опубликовала в своем Instagram.

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Ограничила комментарии

Немецкая модель Хайди Клум уже не в первый раз появляется в фотосессии вместе со своей дочерью. Несмотря на то, что у Лени не общепринятая модельная внешность: ее рост 164 сантиметра, также она имеет слишком большую как для модели грудь, звездная мама хочет помочь дочери построить модельную карьеру, учитывая, что внешность Лени очень привлекательна. Кстати, девушка уже рекламировала многие топовые бренды.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Leni Olumi Klum (@leniklum)

В этот раз Хайди с дочерью снялась для рекламы известного бренда белья. Они позировали обнимаясь и на обоих были кружевные прозрачные комплекты.

 

Лены Клум
Дочь Хайди Клум Лени. Фото: Instagram leniklum

Вероятно, подозревая, что у многих поклонников будет негативная реакция на фото такого плана, Хайди Клум ограничила возможность комментировать их с дочерью фото. Звезда имеет аудиторию в 12 миллионов фолловеров в Instagram.

 

Сама же Лени комментарии не ограничивала и уже получила под фото 100 тысяч лайков.

Напомним, супермодель Хайди Клум обнажилась в экстравагантной фотосессии для глянца.

Также мы писали, что игривая Хайди Клум похвасталась соблазнительной фигурой после отказа от строгой диеты.

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