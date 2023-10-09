Супермодель Гайді Клум оголилась в екстравагантній фотосесії для глянцю

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/numero_netherlands/

50-річна супермодель Гайді Клум знялася у незвичній фотосесії. Красуня позувала для модного глянцю Numéro Netherlands.

Знімки з'явились в Instagram видання.

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Клум приміряла яскраві костюми у стилі 1980-х років. Яскравий макіяж та пишна зачіска доповнили образ. На деяких фото зірка позує оголеною, прикривши пікантні місця простирадлом, на інших — у вбранні з розрізами.

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/numero_netherlands/

"Супермодель, продюсерка, підприємиця, телевізійна особистість, авторка і модельєрка Гайді Клум мала кар'єру, про яку мріють багато жінок: з'явилася на обкладинках глянцю, була першим німецьким янголом Victoria’s Secret, продюсувала та вела телевізійні програми, такі як і "Топмодель Німеччини". У розмові з NUMÉRO NL вона розповіла, що бути мамою було найбільшим з її прагнень, а можливість робити благодійну роботу — найбільша нагорода, яку вона має", — коментрує видання фото.

Нещодавно Клум потрапила у заголовки через чутки про те, що вона дотримується суворої дієти з 900 калоріями на день. Гайді це заперечує, тим більше що сьогодні абсолютно насолоджується життям. Обмежувати себе у їжі та самовіддано займатися спортом було стилем її життя, поки вона не зустріла свого чоловіка, музиканта Tokio Hotel Тома Кауліца, молодшого за неї на багато років.

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