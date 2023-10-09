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Супермодель Гайді Клум оголилась в екстравагантній фотосесії для глянцю

9 жовтня 2023 17:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Гайді Клум оголилась в екстравагантній фотосесії для глянцю
Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/numero_netherlands/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

50-річна супермодель Гайді Клум знялася у незвичній фотосесії. Красуня позувала для модного глянцю Numéro Netherlands.

Знімки з'явились в Instagram видання.

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Екстравагантна фотосесія Клум

Клум приміряла яскраві костюми у стилі 1980-х років. Яскравий макіяж та пишна зачіска доповнили образ. На деяких фото зірка позує оголеною, прикривши пікантні місця простирадлом, на інших — у вбранні з розрізами.

 

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Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/numero_netherlands/

 

 

"Супермодель, продюсерка, підприємиця, телевізійна особистість, авторка і модельєрка Гайді Клум мала кар'єру, про яку мріють багато жінок: з'явилася на обкладинках глянцю, була першим німецьким янголом Victoria’s Secret, продюсувала та вела телевізійні програми, такі як і "Топмодель Німеччини". У розмові з NUMÉRO NL вона розповіла, що бути мамою було найбільшим з її прагнень, а можливість робити благодійну роботу — найбільша нагорода, яку вона має", — коментрує видання фото.

Нещодавно Клум потрапила у заголовки через чутки про те, що вона дотримується суворої дієти з 900 калоріями на день. Гайді це заперечує, тим більше що сьогодні абсолютно насолоджується життям. Обмежувати себе у їжі та самовіддано займатися спортом було стилем її життя, поки вона не зустріла свого чоловіка, музиканта Tokio Hotel Тома Кауліца, молодшого за неї на багато років.

Нагадаємо, вперше за п'ять років супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала неймовірну фігуру на подіумі.

Раніше Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana.

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