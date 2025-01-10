Інна Бєлєнь відреагувала на коментарі хейтерів

Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Інна Бєлєнь прокоментувала негативні коментарі з приводу її зовнішності. Дівчину розкритикували через те, що на першій зустрічі із Олександром Тереном вона була не з вишуканою укладкою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Інна приєдналась до інших учасниць пізніше через те, що доставляла захисникам на Харківському напрямку авто. Дівчина поверталась в столицю потягом, з якого її зустрів головний герой "Холостяка" Олександр Терен.

У мережі Інну розкритикували через те, що вона знайомилася із Олександром без укладки та в повсякденному образі, на відміну від інших дівчат.

Переможниця "Холостяк" Інна Бєлєнь у першому випуску шоу. Фото: СТБ

Інна пояснила, що потяг прибув до Києва о 5-й ранку і вона після дороги не могла виглядати "як Анджеліна Джолі". Дівчина зізналась, що взагалі заздалегідь ніяк не готувалась до шоу, на відміну від інших дівчат.

"Я знала, що я була не в ідеальній формі на проєкті. Дівчата всі підготувались: волосся ідеальне, фігура ідеальна, передивились всі минулі випуски "Холостяка", щоб знати, де який формат побачень. І тут прийшла я, яка взагалі нуль. Ми прийшли на аукціон, я половини людей не знаю. Я якось могла підготуватись, але я була собою і кайфувала. Це класно", — поділилась вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця першого сезону шоу "Холостяка" Олександра Шульгіна екстрено евакуюється з Лос-Анджелесу. Також фіналістка 13-го сезону шоу "Холостяк" Анастасія Юзьвак показала побачення з ветераном Олександром Тереном, що не вийшло в ефір.