Инна Белень отреагировала на комментарии хейтеров

Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень. Фото: скриншот YouTube

Победительница 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Инна Белень прокомментировала негативные комментарии по поводу ее внешности. Девушку раскритиковали из-за того, что на первой встрече с Александром Тереном она была не с изысканной укладкой.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Инна Белень о критике в сети

Инна присоединилась к другим участницам позже из-за того, что доставляла защитникам на Харьковском направлении авто. Девушка возвращалась в столицу поездом, с которого ее встретил главный герой "Холостяка" Александр Терен.

В сети Инну раскритиковали из-за того, что она знакомилась с Александром без укладки и в повседневном образе, в отличие от других девушек.

Переможница "Холостяк" Инна Белень в первом выпуске шоу. Фото: СТБ

Инна объяснила, что поезд прибыл в Киев в 5 утра и она после дороги не могла выглядеть "как Анджелина Джоли". Девушка призналась, что вообще заранее никак не готовилась к шоу, в отличие от других девушек.

"Я знала, что я была не в идеальной форме на проекте. Девушки все подготовились: волосы идеальные, фигура идеальная, пересмотрели все прошлые выпуски "Холостяка", чтобы знать, где какой формат свиданий. И тут пришла я, которая вообще ноль. Мы пришли на аукцион, я половины людей не знаю. Я как-то могла подготовиться, но я была собой и кайфовала. Это классно", — поделилась она.

Напомним, ранее мы писали, что победительница первого сезона шоу "Холостяка" Александра Шульгина экстренно эвакуируется из Лос-Анджелеса. Также финалистка 13-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак показала свидание с ветераном Александром Тереном, которое не вышло в эфир.