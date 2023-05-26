Обстріл Дніпра: скандальну блогерку звинуватили у "наводці" на лікарні

Блогерка Алхім. Фото: google.com

Вночі 26 травня російські окупанти обстріляли ракетами місто Дніпро. Серйозно пошкоджена одна з лікарень. Поранені діти та дорослі. Водночас як рятувальники продовжують розбирати завали, у соцмережах розгорівся скандал щодо блогерки Анни Алхім, яка, цілком можливо, стала "навідницею" обстрілу.

Про це, зокрема, повідомляє Telegram-канал блогера Богдана Беспалова.

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Подробиці

Напередодні обстрілу Алхім опублікувала номери двох лікарень у Дніпрі, в яких перебували військові. Цей допис мав благодійну мету, втім, блогерка, на яку підписані понад 600 тисяч фоловерів, не стала приховувати локацію. Менш ніж за добу, за інформацією різноманітних пабліків, саме в одну з цих лікарень був "прильот".

Скандальна сторіз Анни Алхім про Дніпро. Кольорові плями — корекція редакції. Скриншот: Instagram/anna_alkhim

Відповідь блогерки

Алхім, яка сама родом з Дніпра, у притаманній їй формі, відповіла всім, хто її захейтив. Нецензурною лексикою вона зазначила, що цією інформацією поділилось ледь не пів міста. Але винною хочуть чомусь зробити саме її. Російською мовою свій монолог блогерка закінчила фразою "Идите на х*й".

Увага! У відео присутня ненормативна лексика. 18+

⚡️⚡️⚡️ Блогерша Алхим записала видео с "объяснениями".



Ранее появилась информация, что "наводкой" на больницу в Днепре могла стать публикация блогерши Анны Алхим



Сообщается, что Алхим родом из Днепра с аудиторией в Instagram более 600 тысяч подписчиков, больше половины 👇... pic.twitter.com/OEJNlRBU9t — Apocalypto 🇺🇦 ❤️‍🔥 (@Apocalypto321) May 26, 2023

Реакція соцмереж

Тупість Алхім = смерть людей. Алхім повинна сісти за ґрати. Жодних але. Після її сторіз в лікарню Дніпра приліт. У Алхім половина аудиторії русня — чому Алхім на волі?

Тут вже Росія пробиває чергове дно, починаючи обстрілювати лікарні. Чув, що й у Сирії таке було

До речі, перед початком повномасштабної війни 24 лютого 2022 року Алхім вважала, що "Путін красавчик"

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анна Трінчер поскаржилась на ракетний обстріл окупантів. Також ми розповідали, як Нікітюк потрапила під обстріл у відрядженні.