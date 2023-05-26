Обстрел Днепра: скандальную блогершу обвинили в "наводке" на больницы

Блогерша Алхим. Фото: google.com

Ночью 26 мая российские оккупанты обстреляли ракетами город Днепр. Серьезно повреждена одна из больниц. Ранены дети и взрослые. В то время как спасатели продолжают разбирать завалы, в соцсетях разгорелся скандал по поводу блогерши Анны Алхим, которая, вполне возможно, стала "наводчицей" обстрела.

Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал блогера Богдана Беспалова.

Читайте также:

Подробности

В преддверии обстрела Алхим опубликовала номера двух больниц в Днепре, в которых находились военные. Это сообщение имело благотворительную цель, впрочем, блогерша, на которую подписаны более 600 тысяч фолловеров, не стала скрывать локацию. Менее чем за сутки, по информации разных пабликов, именно в одну из этих больниц был "прилет".

Скандальная сториз Анны Алхим о Днепре. Цветные пятна – коррекция редакции. Скриншот: Instagram/anna_alkhim

Ответ блогерши

Алхим, которая сама родом из Днепра, в присущей ей форме, ответила всем, кто ее захейтил. Нецензурной лексикой она отметила, что этой информацией поделилось едва ли не полгорода. Но виноватой хотят почему-то сделать именно ее. На русском языке свой монолог блогерша закончила фразой "Идите на х*й".

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 18+

⚡️⚡️⚡️ Блогерша Алхим записала видео с "объяснениями".



Ранее появилась информация, что "наводкой" на больницу в Днепре могла стать блогерши Анны Алхим.



Сообщается, что Алхим родом из Днепра с аудиторией в Instagram более 600 тысяч подписчиков, больше половины 👇... pic.twitter.com/OEJNlRBU9t — Apocalypto 🇺🇦 ❤️‍🔥 (@Apocalypto321) May 26, 2023

Реакция соцсетей

Тупость Алхим = смерть людей. Алхим должна сесть за решетку. Никаких но. После ее сториз в больницу Днепра прилет. У Алхим половина аудитории русская — почему Алхим на свободе?

Здесь уже Россия пробивает очередное дно, начиная обстреливать больницы. Слышал, что и в Сирии такое было

Кстати, перед началом полномасштабной войны 24 февраля 2022 года Алхим считала, что "Путин красавчик"

Напомним, ранее мы писали, что певица Анна Тринчер пожаловалась на ракетный обстрел оккупантов. Также мы рассказывали, как Никитюк попала под обстрел в командировке.