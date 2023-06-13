Обстрел Кривого Рога: реакция знаменитостей на смертоносный теракт
В ночь на 13 июня армия оккупантов совершила очередной ракетный обстрел Украины. В результате теракта одна из многоэтажек в Кривом Роге была разрушена. В настоящее время известно о десяти погибших. Украинские знаменитости отреагировали на убийство земляков россиянами.
Новини.LIVE расскажет подробнее об их реакции в соцсетях.
Анатолий Анатолич
Шоумен родом из Кривого Рога. Яцечко (настоящая фамилия блогера) отметил, что он знает этот дом. Анатолич вырос в таком же на пятом этаже.
"Детство наших детей уже 15 месяцев пытаются украсть. Иногда у них получается. Держись, родной город", — написал Анатолич.
Лилия Ребрик
Светлана Лобода
Дмитрий Монатик
Алексей Суханов
Даша Астафьева
Андрей Бедняков
Напомним, ранее мы писали о первых реакциях украинских звезд на обстрел Киева в Международный день защиты детей 1 июня. Также мы рассказывали, что знаменитости прокомментировали видео, как дети бегут в укрытие в Киеве.