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Обстрел Кривого Рога: реакция знаменитостей на смертоносный теракт

13 июня 2023 13:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Обстрел Кривого Рога: реакция знаменитостей на смертоносный теракт
Последствия ракетного обстрела Кривого Рога 13 июня. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В ночь на 13 июня армия оккупантов совершила очередной ракетный обстрел Украины. В результате теракта одна из многоэтажек в Кривом Роге была разрушена. В настоящее время известно о десяти погибших. Украинские знаменитости отреагировали на убийство земляков россиянами.

Новини.LIVE расскажет подробнее об их реакции в соцсетях.

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Анатолий Анатолич

Шоумен родом из Кривого Рога. Яцечко (настоящая фамилия блогера) отметил, что он знает этот дом. Анатолич вырос в таком же на пятом этаже.

"Детство наших детей уже 15 месяцев пытаются украсть. Иногда у них получается. Держись, родной город", — написал Анатолич.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Лилия Ребрик

Скриншот: Instagram/liliia.rebrik

Светлана Лобода

Скриншот: Instagram/lobodaofficial

Дмитрий Монатик

Скриншот: Instagram/monatik_official

Алексей Суханов

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Даша Астафьева

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Скриншот: Instagram/da_astafieva

Андрей Бедняков

Скриншот: Instagram/biedniakov

Напомним, ранее мы писали о первых реакциях украинских звезд на обстрел Киева в Международный день защиты детей 1 июня. Также мы рассказывали, что знаменитости прокомментировали видео, как дети бегут в укрытие в Киеве.

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