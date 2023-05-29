Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Данилко, Сумська та інші зірки прокоментували відео, як діти біжать в укриття arrow

Данилко, Сумська та інші зірки прокоментували відео, як діти біжать в укриття

29 травня 2023 18:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Данилко, Сумська та інші зірки прокоментували відео, як діти біжать в укриття
Діти під час обстрілу Києва 29 травня. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Денний масований ракетний обстріл росіянами столиці, в понеділок, 29 травня, багатьох застав зненацька. Так, в мережі шириться відео, на якому діти з криками біжать до найближчого укриття, в той час, як в небі йде повітряний бій. У соцмережах на відео відреагували знаменитості. 

Новини.LIVE розкаже детальніше про публікації зірок українського шоу-бізнесу.

Читайте також:

Ольга Сумська

Акторка опублікувала це відео з деяких ракурсів (гортайте праворуч в каруселі). Також Сумська показала, як кияни та гості столиці переховуються у метро.

"Так діти у Києві з криками бігли до бомбосховища під час ракетної атаки… Нелюди продовжують обстрілювати всю Україну‼ Тиждень безсонних ночей, нерви на межі… Але не дивлячись на цей жах, намагаємося десь брати сили, аби не впадати у відчай. Бо наші ППО, наші герої рятують нас кожного дня від цього страхіття", — написала акторка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Андрій Данилко

Композитор, співак, який більш відомий завдяки образу Вєрки Сердючки, звернувся до росіян та зазначив, що час розплати прийде. 

Скриншот: Instagram/v_serduchka

Григорій Решетник

Телеведучий, зірка романтичного шоу "Холостяк" також опублікував це відео. Зірка емоційно дорікнув країнам-партнерам, що ті допомагають не на повну силу. 

"Я розумію, що наших дітей не шкода, бо у країн-партнерів свої діти та інтереси… Проте, памʼятайте, що завтра, не дай Боже, ви та ваші діти можете бути в такому стані. Україна зараз захищає увесь демократичний світ! Тож допоможіть нам, нарешті, по-справжньому здолати цю нечисть", — звернувся до світу Решетник. 

Катерина Осадча

"Це центр Європи, 2023 рік. Діти з криками, під обстрілами, біжать у бомбосховище... Це вже навіть не терор, це геноцид", — зазначила телеведуча. 

Маша Єфросиніна

"Кожен росіянин, хто бачить це відео, я хочу, щоб таке зазнали ви. Як же я хочу бумерангу", — написала шоувумен. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО. Також ми розповідали, скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB