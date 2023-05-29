Данилко, Сумська та інші зірки прокоментували відео, як діти біжать в укриття

Діти під час обстрілу Києва 29 травня. Фото: Reuters

Денний масований ракетний обстріл росіянами столиці, в понеділок, 29 травня, багатьох застав зненацька. Так, в мережі шириться відео, на якому діти з криками біжать до найближчого укриття, в той час, як в небі йде повітряний бій. У соцмережах на відео відреагували знаменитості.

Новини.LIVE розкаже детальніше про публікації зірок українського шоу-бізнесу.

Читайте також:

Ольга Сумська

Акторка опублікувала це відео з деяких ракурсів (гортайте праворуч в каруселі). Також Сумська показала, як кияни та гості столиці переховуються у метро.

"Так діти у Києві з криками бігли до бомбосховища під час ракетної атаки… Нелюди продовжують обстрілювати всю Україну‼ Тиждень безсонних ночей, нерви на межі… Але не дивлячись на цей жах, намагаємося десь брати сили, аби не впадати у відчай. Бо наші ППО, наші герої рятують нас кожного дня від цього страхіття", — написала акторка.

Андрій Данилко

Композитор, співак, який більш відомий завдяки образу Вєрки Сердючки, звернувся до росіян та зазначив, що час розплати прийде.

Скриншот: Instagram/v_serduchka

Григорій Решетник

Телеведучий, зірка романтичного шоу "Холостяк" також опублікував це відео. Зірка емоційно дорікнув країнам-партнерам, що ті допомагають не на повну силу.

"Я розумію, що наших дітей не шкода, бо у країн-партнерів свої діти та інтереси… Проте, памʼятайте, що завтра, не дай Боже, ви та ваші діти можете бути в такому стані. Україна зараз захищає увесь демократичний світ! Тож допоможіть нам, нарешті, по-справжньому здолати цю нечисть", — звернувся до світу Решетник.

Катерина Осадча

"Це центр Європи, 2023 рік. Діти з криками, під обстрілами, біжать у бомбосховище... Це вже навіть не терор, це геноцид", — зазначила телеведуча.

Маша Єфросиніна

"Кожен росіянин, хто бачить це відео, я хочу, щоб таке зазнали ви. Як же я хочу бумерангу", — написала шоувумен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО. Також ми розповідали, скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого.