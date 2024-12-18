Принц Ендрю пропустить передріздвяний обід короля Чарльза через скандал зі шпигуном

Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Reuters

Цього тижня король Чарльз III приймає більшу кількість членів королівської родини на своїй щорічній святковій зустрічі в Букінгемському палаці. Втім, 64-річний герцог Йоркський не з’явиться на передріздвяному обіді, який пройде в урочистій атмосфері в четвер, 19 грудня.

Про це повідомляє видання Hello.

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Ця подія зазвичай є закритою. Присутніх фотографують, коли вони прибувають на своїх автомобілях до Букінгемського палацу. Окрім молодшого брата Чарльза, на обід не приїде колишня дружина принца Ендрю, герцогиня Йоркська, Сара.

Причиною став так званий китайський "шпигунський" скандал. Минулого тижня слухання у Високому суді показало, що ймовірний китайський шпигун Ян Тенгбо, якому було заборонено в’їзд до Великої Британії, був близькою довіреною особою Ендрю.

Герцог Йоркський, принц Ендрю. Фото: Reuters

Бізнесмен, який раніше згадувався в судовій справі лише як H6, був засновником-партнером китайського підрозділу ініціативи принца Ендрю і двічі відвідував Букінгемський палац у 2018 році, щоб зустрітися з сином покійної королеви.

Також він увійшов до Сент-Джеймського палацу та Віндзорського замку на запрошення Ендрю. Розвідувальні служби повідомили короля про зв’язки його брата з паном Янгом, який також має ім’я Крістофер Ян.

Китайський бізнесмен Ян Тенгбо, якого вважають шпигуном. Скриншот: YouTube/BBCNews

Попри те, що Ендрю більше не виконує королівських обов’язків, він приєднувався до королівської сім’ї для участі в низці гучних подій, включаючи коронацію короля, пасхальну службу та прогулянку до церкви на Різдво.

Але він і Сара проведуть святковий період у його резиденції у Віндзорі, Royal Lodge. А їхні доньки, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія, вперше проведуть день зі своїми свекрухами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям розкрив плани на Різдво. Також ми розповідали, що королева Камілла влаштувала різдвяну вечірку.