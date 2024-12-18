Принц Эндрю пропустит предрождественский обед короля Чарльза из-за скандала со шпионом

Король Великобритании Чарльз III. Фото: Reuters

На этой неделе король Чарльз III принимает больше членов королевской семьи на своей ежегодной праздничной встрече в Букингемском дворце. Впрочем, 64-летний герцог Йоркский не появится на предрождественском обеде, который пройдет в торжественной обстановке в четверг, 19 декабря.

Об этом сообщает издание Hello.

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Это событие обычно закрытое. Собравшихся фотографируют, когда они прибывают на своих автомобилях в Букингемский дворец. Кроме младшего брата Чарльза, на обед не приедет бывшая супруга принца Эндрю, герцогиня Йоркская, Сара.

Причиной стал так называемый китайский "шпионский" скандал. На прошлой неделе слушание в Высоком суде показало, что предполагаемый китайский шпион Ян Тенгбо, которому был запрещен въезд в Великобританию, был близким доверенным лицом Эндрю.

Герцог Йоркский, принц Эндрю. Фото: Reuters

Бизнесмен, ранее упоминавшийся в судебном деле только как H6, был основателем-партнером китайского подразделения инициативы принца Эндрю и дважды посещал Букингемский дворец в 2018 году, чтобы встретиться с сыном покойной королевы.

Также он посетил Сент-Джеймский дворец и Виндзорский замок по приглашению Эндрю. Разведывательные службы сообщили королю о связях его брата с господином Янгом, который также носит имя Кристофер Ян.

Китайский бизнесмен Ян Тенгбо, считающийся шпионом. Скриншот: YouTube/BBCNews

Несмотря на то, что Эндрю больше не исполняет королевские обязанности, он присоединялся к королевской семье для участия в ряде громких событий, включая коронацию короля, пасхальную службу и прогулку в церковь на Рождество.

Но он и Сара проведут праздничный период в его резиденции в Виндзоре, Royal Lodge. А их дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения впервые проведут день со своими свекровями.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям раскрыл планы на Рождество. Также мы рассказывали, что королева Камилла устроила рождественскую вечеринку.