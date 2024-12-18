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Один из братьев короля Чарльза не посетит важное семейное событие

18 декабря 2024 21:17
Евгений Берестюк - Редактор
Принц Эндрю пропустит предрождественский обед короля Чарльза из-за скандала со шпионом
Король Великобритании Чарльз III. Фото: Reuters
Евгений Берестюк - Редактор

На этой неделе король Чарльз III принимает больше членов королевской семьи на своей ежегодной праздничной встрече в Букингемском дворце. Впрочем, 64-летний герцог Йоркский не появится на предрождественском обеде, который пройдет в торжественной обстановке в четверг, 19 декабря.

Об этом сообщает издание Hello.

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Принц Эндрю пропустит предрождественский обед

Это событие обычно закрытое. Собравшихся фотографируют, когда они прибывают на своих автомобилях в Букингемский дворец. Кроме младшего брата Чарльза, на обед не приедет бывшая супруга принца Эндрю, герцогиня Йоркская, Сара.

Причиной стал так называемый китайский "шпионский" скандал. На прошлой неделе слушание в Высоком суде показало, что предполагаемый китайский шпион Ян Тенгбо, которому был запрещен въезд в Великобританию, был близким доверенным лицом Эндрю.

Принц Эндрю
Герцог Йоркский, принц Эндрю. Фото: Reuters

Бизнесмен, ранее упоминавшийся в судебном деле только как H6, был основателем-партнером китайского подразделения инициативы принца Эндрю и дважды посещал Букингемский дворец в 2018 году, чтобы встретиться с сыном покойной королевы.

Также он посетил Сент-Джеймский дворец и Виндзорский замок по приглашению Эндрю. Разведывательные службы сообщили королю о связях его брата с господином Янгом, который также носит имя Кристофер Ян.

Китайский шпион Эндрю
Китайский бизнесмен Ян Тенгбо, считающийся шпионом. Скриншот: YouTube/BBCNews

Несмотря на то, что Эндрю больше не исполняет королевские обязанности, он присоединялся к королевской семье для участия в ряде громких событий, включая коронацию короля, пасхальную службу и прогулку в церковь на Рождество.

Но он и Сара проведут праздничный период в его резиденции в Виндзоре, Royal Lodge. А их дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения впервые проведут день со своими свекровями.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям раскрыл планы на Рождество. Также мы рассказывали, что королева Камилла устроила рождественскую вечеринку.

скандал шпионаж Рождество король Чарльз ІІІ королевская семья

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