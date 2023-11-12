Один з найвідоміших шеф-кухарів у світі став батьком 6-ї дитини

Гордон Рамзі. Фото YouTube: Gordon Ramsay

Відомий британський шеф-кухар Гордон Рамзі став батьком вшосте. Його дружина, 49-річна Тана, народила йому хлопчика Джессі Джеймса.

Чудовою новиною кухар поділився в Instagram.

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Подарунок на День народження

Гордон Рамзі — найвідоміший кухар Великої Британії — поділився радісною новиною. Через три дні після свого 57-річчя він став бітьком вшосте.

“Який дивовижний подарунок на день народження, будь ласка, вітайте Джессі Джеймса Рамзі, 7 фунтів 10 унцій! Ще один пучок любові до бригади Ремзі! 3 хлопчика, 3 дівчинки... Готово”, — поділився Гордон щастям у дописі.

Разом зі своєю дружиною, 49 річною Таною, він разом уже 27 років. Досьогодні вони виховували п'ятьох дітей: трьох дівчат і двох хлопців. Тепер у родині порівну дівчат і хлопців.

Рамзі опублікував добірку фото з новонародженим хлопчиком, який був на руках у мами одразу після народження. 4-річний син кухаря Оскар вже познайомився з братиком — фото їхньої зустрічі з’явилося на сторінці Тани.

Тана Рамзі із синами. Фото: instagram.com/tanaramsay

У коментарях родину привітали їхні підписники та зіркові друзі, серед яких і актор Хью Джекман.

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