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Один з найвідоміших у світі шеф-кухарів став батьком 6-ї дитини

12 листопада 2023 12:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Один з найвідоміших шеф-кухарів у світі став батьком 6-ї дитини
Гордон Рамзі. Фото YouTube: Gordon Ramsay
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Відомий британський шеф-кухар Гордон Рамзі став батьком вшосте. Його дружина, 49-річна Тана, народила йому хлопчика Джессі Джеймса. 

Чудовою новиною кухар поділився в Instagram

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Подарунок на День народження

Гордон Рамзі — найвідоміший кухар Великої Британії — поділився радісною новиною. Через три дні після свого 57-річчя він став бітьком вшосте. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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“Який дивовижний подарунок на день народження, будь ласка, вітайте Джессі Джеймса Рамзі, 7 фунтів 10 унцій! Ще один пучок любові до бригади Ремзі! 3 хлопчика, 3 дівчинки... Готово”, — поділився Гордон щастям у дописі.

Разом зі своєю дружиною, 49 річною Таною, він разом уже 27 років. Досьогодні вони виховували п'ятьох дітей: трьох дівчат і двох хлопців. Тепер у родині порівну дівчат і хлопців.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Рамзі опублікував добірку фото з новонародженим хлопчиком, який був на руках у мами одразу після народження. 4-річний син кухаря Оскар вже познайомився з братиком —  фото їхньої зустрічі з’явилося на сторінці Тани. 

 

Тана Ремзі
Тана Рамзі із синами. Фото: instagram.com/tanaramsay

У коментарях родину привітали їхні підписники та зіркові друзі, серед яких і актор Хью Джекман.

Нагадаємо, Лілія Ребрик оголосила стать своєї третьої дитини.

Також ми писали, що Кортні Кардаш’ян народила першу спільну дитину із Тревісом Баркером.

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