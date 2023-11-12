Один из самых известных шеф-поваров в мире стал отцом 6-го ребенка

Гордон Рамзи. Фото YouTube: Gordon Ramsay

Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз. Его жена, 49-летняя Тана, родила ему мальчика Джесси Джеймса.

Прекрасной новостью повар поделился в Instagram.

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Подарок на День рождения

Гордон Рамзи — самый известный повар Великобритании — поделился радостной новостью. Через три дня после своего 57-летия он стал отцом в шестой раз.

“Какой удивительный подарок на день рождения, пожалуйста, поздравляйте Джесси Джеймса Рамзи, 7 фунтов 10 унций! Еще один пучок любви к бригаде Рамзи! 3 мальчика, 3 девочки... Готово”, — поделился Гордон счастьем в публикации.

Вместе со своей женой, 49-летней Таной, они уже вместе 27 лет. До сих пор они воспитывали пятерых детей: трех девочек и двух мальчиков. Теперь в семье поровну девочек и мальчиков.

Рамзи опубликовал подборку фото с новорожденным мальчиком, который был на руках у мамы сразу после рождения. 4-летний сын повара Оскар уже познакомился с братиком — фото их встречи появилось на странице Таны.

Тана Рамзи с сыновьями. Фото: instagram.com/tanaramsay

В комментариях семью поздравили подписчики и звездные друзья, среди которых и актер Хью Джекман.

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