Лілія Ребрик оголосила стать своєї третьої дитини

Телеведуча Лілія Ребрик зі старшими дочками. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик скоро народить третю дитину. З цієї нагоди Лілія та її чоловік, хореограф Андрій Дикий влаштували яскраву гендер-паті.

Про це стало відомо у соціальній мережі Instagram зірки.

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42-річна майбутня мама розповіла, що вони з чоловіком чекають на третю дівчинку. Пара вже виховує дочок, 11-річну Діану та 5-річну Поліну.

"Ми так чекаємо на тебе. P.S. Дякую всім за теплі привітання!" — написала Лілія у соціальній мережі.

Раніше ведуча сказала, що старші діти не можуть дочекатися появи молодшої.

"Молодша щовечора і щоранку цілує животик, розмовляє з ним, перебирає свої іграшки й каже: "Як добре, що я цю іграшку берегла, маленький братик чи сестричка буде гратися". Старша, Діана, — більш досвідчена в цих питаннях, вона вже знає, що чекати доведеться довгенько, і пояснює це Полі", — поділилася Лілія Ребрик.

Раніше Ребрик відповіла хейтерам, які цькують її з чоловіком за третю вагітність.

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася радісною новиною.