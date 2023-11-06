Лілія Ребрик оголосила стать своєї третьої дитини
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик скоро народить третю дитину. З цієї нагоди Лілія та її чоловік, хореограф Андрій Дикий влаштували яскраву гендер-паті.
Про це стало відомо у соціальній мережі Instagram зірки.
Лілія Ребрик поділилася щасливою новиною
42-річна майбутня мама розповіла, що вони з чоловіком чекають на третю дівчинку. Пара вже виховує дочок, 11-річну Діану та 5-річну Поліну.
"Ми так чекаємо на тебе. P.S. Дякую всім за теплі привітання!" — написала Лілія у соціальній мережі.
Раніше ведуча сказала, що старші діти не можуть дочекатися появи молодшої.
"Молодша щовечора і щоранку цілує животик, розмовляє з ним, перебирає свої іграшки й каже: "Як добре, що я цю іграшку берегла, маленький братик чи сестричка буде гратися". Старша, Діана, — більш досвідчена в цих питаннях, вона вже знає, що чекати доведеться довгенько, і пояснює це Полі", — поділилася Лілія Ребрик.
Раніше Ребрик відповіла хейтерам, які цькують її з чоловіком за третю вагітність.
Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася радісною новиною.
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