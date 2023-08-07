Один з синів Бекхемів потішив папараці кумедними виразами обличчя

Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми. Фото: Google

Середній син Девіда та Вікторії Бекхем, футболіст Ромео, незабаром стане повнолітнім та відсвяткує 21-річчя. До нього, як й до двох братів та сестрички Гарпер, прикута увага таблоїдів з самого народження. І під час останнього виходу у світ Ромео потішив папараці.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Ромео Бекхем завітав на лондонський стадіон "Вемблі", аби подивитися гру між клубами "Арсенал" та "Манчестер Сіті". Компанію зірковому сину склав його друг Макс Діков. Разом хлопці грають за футбольну команду "Брентфорд" (Лондон).

Ромео Бекхем та Макс Діков. Фото: Daily Mail/ Paul Marriot

20-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів для матчу обрав діловий стиль. Хлопець одягнув темно-синій костюм і краватку. Але увагу папараці привернула міміка зіркового сина.

Здавалося, що Ромео отримав задоволення від гри, тому й робив веселі гримаси: надував губи до носа, закривав очі та не приховував емоцій. Втім у свої соцмережі публікувати ці фото Ромео, який пішов по стопах батька, і зайнявся футболом, не став.

Ромео Бекхем та Макс Діков. Фото: Daily Mail/ Paul Marriot

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