Девід та Вікторія Бекхеми більше не дружать з принцом Гаррі та Меган Маркл: причина

Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: Google

Вже тривалий проміжок часу принц Гаррі судиться з британськими таблоїдами, які прослуховували його телефонні розмови. Також The Daily Mail і компанії Associated Newspapers збирали інформацію від оточення герцога та герцогині Сассекських. Саме через це й погіршились дружні відносини між колишніми членами королівської родини та зірковим подружжям Бекхемів.

Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також:

Що не поділили знаменитості

Подружжя Бекхемів обурив той факт, що Меган та Гаррі звинуватили пару в зливі інформації про них у ЗМІ. За словами інсайдера видання, Девід був дуже розлючений після нещодавньої" телефонної розмови з принцом Гаррі. Молодший син короля Чарльза III звинуватив ексфутболіста, та колишню учасницю гурту Spice Girls, а нині модельєрку Вікторію Бекхем в розкритті деяких таємниць.

Співрозмовник видання сумнівається, що зіркові пари знайдуть порозуміння та помиряться. Герцог та герцогиня Сассекські розривають зв’язки з британськими друзями та заводять нових у США, куди переїхали на початку 2020 року.

Зазначимо, що після приїзду Меган Маркл до Великої Британії саме Вікторія та Девід Бекхеми допомагали їй гідно увійти до місцевої еліти. І як результат, вони стали друзями. А Меган та Гаррі запросили відому парочку на своє весілля в травні 2018 року.

Девід та Вікторія Бекхеми на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, 2018 рік. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська телезірка розкритикувала Меган Маркл та принца Гаррі. Також ми розповідали, що Вікторія Бекхем переспівала легендарний хіт Spice Girls в караоке.