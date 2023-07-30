Девід та Вікторія Бекхеми більше не дружать з принцом Гаррі та Меган Маркл: причина
Вже тривалий проміжок часу принц Гаррі судиться з британськими таблоїдами, які прослуховували його телефонні розмови. Також The Daily Mail і компанії Associated Newspapers збирали інформацію від оточення герцога та герцогині Сассекських. Саме через це й погіршились дружні відносини між колишніми членами королівської родини та зірковим подружжям Бекхемів.
Про це пише видання Daily Mail.
Що не поділили знаменитості
Подружжя Бекхемів обурив той факт, що Меган та Гаррі звинуватили пару в зливі інформації про них у ЗМІ. За словами інсайдера видання, Девід був дуже розлючений після нещодавньої" телефонної розмови з принцом Гаррі. Молодший син короля Чарльза III звинуватив ексфутболіста, та колишню учасницю гурту Spice Girls, а нині модельєрку Вікторію Бекхем в розкритті деяких таємниць.
Співрозмовник видання сумнівається, що зіркові пари знайдуть порозуміння та помиряться. Герцог та герцогиня Сассекські розривають зв’язки з британськими друзями та заводять нових у США, куди переїхали на початку 2020 року.
Зазначимо, що після приїзду Меган Маркл до Великої Британії саме Вікторія та Девід Бекхеми допомагали їй гідно увійти до місцевої еліти. І як результат, вони стали друзями. А Меган та Гаррі запросили відому парочку на своє весілля в травні 2018 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американська телезірка розкритикувала Меган Маркл та принца Гаррі. Також ми розповідали, що Вікторія Бекхем переспівала легендарний хіт Spice Girls в караоке.