Один из сыновей Бекхэмов порадовал папарацци забавными выражениями лица

Виктория и Дэвид Бекхэмы с детьми. Фото: Google

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм, футболист Ромео, в скором времени станет совершеннолетним и отпразднует 21-летие. К нему, как и к двум братьям и сестренке Харпер, приковано внимание таблоидов с самого рождения. И во время последнего выхода в свет Ромео порадовал папарацци.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Ромео Бекхэм посетил лондонский стадион "Уэмбли", чтобы посмотреть игру между клубами "Арсенал" и "Манчестер Сити". Компанию звездному сыну составил его друг Макс Диков. Вместе парни играют за футбольную команду "Брентфорд" (Лондон).

Ромео Бекхэм и Макс Диков. Фото: Daily Mail/ Paul Marriot

20-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов для матча выбрал деловой стиль. Парень надел темно-синий костюм и галстук. Но внимание папарацци привлекла мимика звездного сына.

Казалось, Ромео получил удовольствие от игры, потому и делал веселые гримасы: надувал губы к носу, закрывал глаза и не скрывал эмоций. Впрочем, в свои соцсети публиковать эти фото Ромео, который пошел по стопам отца, и занялся футболом, не стал.

Ромео Бекхэм и Макс Диков. Фото: Daily Mail/ Paul Marriot

Напомним, ранее мы показывали подборку самых смешных фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, королевского озорника, принца Луи.