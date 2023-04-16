Одинока Каменських, Камалія з ексчоловіком, щасливий Зібров: українські зірки вітають з Великоднем

Українські знаменитості святкують Великдень. Співачки Камалія та Настя Каменських. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 16 квітня, православні християни східного обряду відзначають Великдень. Мільйони українців завітали на ранкову церковну службу, приймають гостей вдома та накривають святковий стіл. Серед них багато знаменитостей.

Новини.LIVE розкаже, як святкують Великдень зірки шоу-бізнесу та чого бажають українцям.

Читайте також:

Катерина Осадча

Телеведуча та громадська діячка готувалась до Великодня разом з двома молодшими синами. У своїх Instastories Осадча показала сімейну святкову паску та крашанки.

Молодші діти Катерини Осадчої та паска. Фото: Instastories/kosadcha

Настя Каменських

Напередодні співачка офіційно спростувала чутки про її нібито офіційне розлучення з репером Потапом. Втім, на Великдень Каменських опублікувала фото, на якому не має ані зіркового чоловіка, ані пасок та крашанок.

"Хочу побажати всій Україні миру та спокою. Нехай світле свято наповнить серця любов'ю та надією на краще майбутнє. Це свято нагадує нам, що добро та віра в завжди перемагають зло та страждання. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте та пам'ятайте про тих, хто потребує допомоги. Нашим захисникам Збройних Сил України хочу побажати мужності і сили, які необхідні, щоб боронити нашу країну щодня", — підписала фото Настя.

Павло Зібров

65-річний співак також позує на фото у соцмережах один. Однак, на відміну від Каменських, він показав свій великодній кошик.

"Бажаю, щоб Воскресіння Христове принесло нову надію та силу для здійснення всіх мрій та задумів, а також довгоочікувану Перемогу Україні! Добра, здоров’я, достатку та миру вам і вашим домівкам", — підписав знімок Зібров.

Світлана Тарабарова

Співачка ось-ось народить третю дитину. Артистка записала святкове відео з сином та донечкою.

Камалія

Днями співачка оголосила про розлучення з пакистанським мільярдером Захуром. Разом пара була 20 років. Втім, Камалія заявила, що вони будуть продовжувати спілкуватися та виховувати доньок. На Великдень зіркова родина опублікувала спільні фото.

Сергій та Сніжана Бабкіни

Лілія Ребрик

Акторка та телеведуча показала стилізований святковий кошик та фото, на яких позує з чоловіком, доньками та батьками.

"Христос Воскрес! І це — найбільше свідчення перемоги життя, добра та світла! Небесної підтримки нам всім! Нехай світле воскресіння Христове наповнить наші серця любов’ю та милосердям. Нехай Великдень принесе нашій країні перемогу і процвітання", — підписала знімки Ребрик.

Монатік

Олександр Педан

Блогер та телеведучий приїхав разом із родиною до рідної Хмельницької області.

"Мирного неба та світлої Пасхи!

Дякую нашим військовим за те, що бабусі відсвяткують свято з правнуками. Бабусям по 90 років і для них побачити правнуків — це найбільше щастя. Привітайте ваших рідних та близьких. Христос Воскрес", — написав Педан.

Alyosha

Ольга Сумська

Акторка завітала до Володимирського кафедрального собору в Києві разом із чоловіком Віталієм Борисюком та молодшою донькою Ганною.

Маша Єфросиніна

Шоувумен стала чи не найлаконічнішою серед колег. Коротко і по суті. Втім, можливо, Маша опублікує свої паски трохи пізніше.

Креативне привітання з Великоднем від Єфросиніної. Фото: Instastories/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Леся Нікітюк показала власноруч зроблену писанку та свій великодній кошик. Також ми розповідали, що ексшоумен Олександр Скічко сходив до церкви з родиною: рідкісні фото.