Одинокая Каменских, Камалия с экс-мужем, счастливый Зибров: украинские звезды поздравляют с Пасхой

Украинские знаменитости празднуют Пасху. Певицы Камалия и Настя Каменских. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 16 апреля, православные христиане восточного обряда отмечают Пасху. Миллионы украинцев посетили утреннюю церковную службу, принимают гостей дома и накрывают праздничный стол. Среди них много знаменитостей.

Новини.LIVE расскажет, как празднуют Пасху звезды шоу-бизнеса и чего желают украинцам.

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Екатерина Осадчая

Телеведущая и общественная деятельница готовилась к Пасхе вместе с двумя младшими сыновьями. В своих Instastories Осадчая показала семейную праздничную паску и пасхальные яйца.

Младшие дети Екатерины Осадчей и паска. Фото: Instastories/kosadcha

Настя Каменских

Накануне певица официально опровергла слухи о ее якобы официальном разводе с рэпером Потапом. Впрочем, на Пасху Каменских опубликовала фото, на которой нет ни звездного мужа, ни пасок и пасхальных яиц.

"Хочу пожелать всей Украине мира и покоя. Пусть светлый праздник наполнит сердца любовью и надеждой на лучшее будущее. Этот праздник напоминает нам, что добро и вера всегда побеждают зло и страдания. Берегите себя и своих близких, поддерживайте и помните о тех, кто нуждается в помощи. Нашим защитникам Вооруженных Сил Украины хочу пожелать мужества и силы, которые необходимы, чтобы защищать нашу страну каждый день", — подписала фото Настя.

Павел Зибров

65-летний певец также позирует на фото в соцсетях один. Однако, в отличие от Каменских, он показал свою пасхальную корзину.

"Желаю, чтобы Воскресение Христово принесло новую надежду и силу для осуществления всех мечтаний и замыслов, а также долгожданную Победу Украине! Добра, здоровья, изобилия и мира вам и вашим домам", — подписал снимок Зибров.

Светлана Тарабарова

Певица вот-вот родит третьего ребенка. Артистка записала праздничное видео с сыном и дочерью.

Камалия

На днях певица объявила о разводе с пакистанским миллиардером Захуром. Вместе пара была 20 лет. Однако, Камалия заявила, что они будут продолжать общаться и воспитывать дочерей. На Пасху звездная семья опубликовала совместные фото.

Сергей и Снежана Бабкины

Лилия Ребрик

Актриса и телеведущая показала стилизованную праздничную корзину и фото, на которых позирует с мужем, дочерьми и родителями.

"Христос Воскрес! И это — величайшее свидетельство победы жизни, добра и света! Небесной поддержки нам всем! Пусть светлое воскресение Христово наполнит наши сердца любовью и милосердием. Пусть Пасха принесет нашей стране победу и процветание", — подписала снимки Ребрик.

Монатик

Александр Педан

Блогер и телеведущий приехал вместе с семьей в родную Хмельницкую область.

"Мирного неба и светлой Пасхи!

Благодарю наших военных за то, что бабушки отпразднуют праздник с правнуками. Бабушкам по 90 лет и для них увидеть правнуков — это самое большое счастье. Поздравьте ваших родных и близких. Христос Воскрес", — написал Педан.

Alyosha

Ольга Сумская

Актриса посетила Владимирский кафедральный собор в Киеве вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной.

Маша Ефросинина

Шоувумен стала едва ли не самой лаконичной среди коллег. Кратко и по существу. Впрочем, возможно, Маша опубликует свои паски чуть позже.

Креативное поздравление с Пасхой от Ефросининой. Фото: Instastories/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Леся Никитюк показала собственноручно сделанную писанку и свою пасхальную корзину. Также мы рассказывали, что экс-шоумен Александр Скичко сходил в церковь с семьей: редкие фото.