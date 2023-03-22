Альона Венум забажала гроші за рекламу концерту THE HARDKISS

Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж
Під час повномасштабної війни більшість українських артистів дають благодійні концерти по всьому світу. Частину з прибутку вони передають на численні ініціативи. Так, вже 23 березня в благодійний тур містами Північної Америки їде рок-гурт THE HARDKISS. Втім, підтримувати музикантів на безоплатній основі не стала одна з блогерок-мільйониць.
Новини.LIVE розкаже детальніше про листування, яке викликала неоднозначну реакцію в соцмережах.
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Деталі
Одна з організаторок північноамериканського туру THE HARDKISS опублікувала у своєму Facebook скріншоти листування з менеджером блогерки Альони Венум, на яку лише в Instagram підписані майже чотири мільйони користувачів соцмережі.
На запит, чи зможе Венум проанонсувати благодійний концерт в Лос-Анджелесі, менеджер надіслала прайс. Так, аби аудиторія дізналась про виступ THE HARDKISS, треба заплатити 900 доларів (33 тисячі 200 гривень).
На уточнення співорганізаторки туру рокерів, що йдеться про благодійну ініціативу, а саме збір на протези військовим, менеджер Венум зазначила, що це стандартні умови співпраці з рекламної інтеграції.
Під публікацією свої коментарі залишили чимало працівників українського шоу-бізнесу та рекламної сфери. Думки щодо позиції Венум, яку неоднозначно сприймають в соцмережах, розділились. Деяких з них бізнес-підхід блогерки до благодійних ініціатив здивував.
- Менеджерка дуже скоро пошкодує, що не вміє читати коректно запити
- Взагалі проблема купи блогерів і артистів, що вони делегують свої справи одноклітинним менеджерам
- Маю аналогічний досвід спілкування з менеджеркою відомої блогерки та відомим українським телеведучим, які також вимагали подібний оверпрайс просто за сторіз на тему благодійності
- Не нажеруться
Втім, більшість коментаторів зазначили, що треба було вказати, який саме відсоток йде на благодійність. І оскільки це концерт, а значить, комерційна історія, то треба й приймати умови блогерів, які також хочуть мати відсоток з прибутку.
- Я б змінила меседж. Що таке "частина прибутку"? 2%, 5%, 10%, 50%? Якщо нема прозорості, то виникає багато питань
- Те що блогери афігєлі це факт, Но з другої сторони ви теж не пишете яка частина прибутку піде на військових. Може це 2%. У мене сумніву щодо чесності немає. Бо знаю і вас і вашу команду і артистів
- Ще в довоєнні часи ми оплачували пости блогерів для промо фонду. А зараз благодійних ініціатив стільки, що ти або робиш щось чіпляюче, або закладаєш бюджет на промо
- Мене в цій історії зачепило "% частина від прибутку". Це фальш. Ти або збираєш і віддаєш все, або граєшся в благодійника, або кажеш правду — я заробляю, бо мені також треба жити, а 10% я віддаю на благодійність. Чесність — от що в цій історії зіграло ключову роль. Не зовсім коректно сформований запит — відповідна відповідь
За інформацією співорганізаторки концертів гурту THE HARDKISS, на благодійність йдуть 10% з кожного квитка, а також всі гроші, які зберуть на аукціоні.
Про Альону Венум
Свій канал на YouTube зареєструвала в червні 2015 року. Після успішного дебюту почала викладати відео, в яких розповідала про красу, схуднення, макіяж, правильне харчування, а також про те, як робити різні корисні предмети своїми руками. 2020 року Венум посіла друге місце у списку 30 найпопулярніших інфлюенсерів України від журналу Forbes.
Була одружена з музикантом Русланом Кузнєцовим. Зараз є дружиною блогера Дерела Туфексі. Виховують доньку та проживають за кордоном.
Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва оголосила про вагітність. Також ми розповідали, що відверту фотосесію дружини Віктора Павліка, блогерки Катерини Реп’яхової, розкритикували у соцмережах.