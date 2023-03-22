Альона Венум забажала гроші за рекламу концерту THE HARDKISS

Блогерка Альона Венум

Під час повномасштабної війни більшість українських артистів дають благодійні концерти по всьому світу. Частину з прибутку вони передають на численні ініціативи. Так, вже 23 березня в благодійний тур містами Північної Америки їде рок-гурт THE HARDKISS. Втім, підтримувати музикантів на безоплатній основі не стала одна з блогерок-мільйониць.

Новини.LIVE розкаже детальніше про листування, яке викликала неоднозначну реакцію в соцмережах.

Деталі

Одна з організаторок північноамериканського туру THE HARDKISS опублікувала у своєму Facebook скріншоти листування з менеджером блогерки Альони Венум, на яку лише в Instagram підписані майже чотири мільйони користувачів соцмережі.

На запит, чи зможе Венум проанонсувати благодійний концерт в Лос-Анджелесі, менеджер надіслала прайс. Так, аби аудиторія дізналась про виступ THE HARDKISS, треба заплатити 900 доларів (33 тисячі 200 гривень).

Джерело: Facebook/Olga Samofalova

На уточнення співорганізаторки туру рокерів, що йдеться про благодійну ініціативу, а саме збір на протези військовим, менеджер Венум зазначила, що це стандартні умови співпраці з рекламної інтеграції.

Під публікацією свої коментарі залишили чимало працівників українського шоу-бізнесу та рекламної сфери. Думки щодо позиції Венум, яку неоднозначно сприймають в соцмережах, розділились. Деяких з них бізнес-підхід блогерки до благодійних ініціатив здивував.

Менеджерка дуже скоро пошкодує, що не вміє читати коректно запити

Взагалі проблема купи блогерів і артистів, що вони делегують свої справи одноклітинним менеджерам

Маю аналогічний досвід спілкування з менеджеркою відомої блогерки та відомим українським телеведучим, які також вимагали подібний оверпрайс просто за сторіз на тему благодійності

Не нажеруться

Втім, більшість коментаторів зазначили, що треба було вказати, який саме відсоток йде на благодійність. І оскільки це концерт, а значить, комерційна історія, то треба й приймати умови блогерів, які також хочуть мати відсоток з прибутку.

Я б змінила меседж. Що таке "частина прибутку"? 2%, 5%, 10%, 50%? Якщо нема прозорості, то виникає багато питань

Те що блогери афігєлі це факт, Но з другої сторони ви теж не пишете яка частина прибутку піде на військових. Може це 2%. У мене сумніву щодо чесності немає. Бо знаю і вас і вашу команду і артистів

Ще в довоєнні часи ми оплачували пости блогерів для промо фонду. А зараз благодійних ініціатив стільки, що ти або робиш щось чіпляюче, або закладаєш бюджет на промо

Мене в цій історії зачепило "% частина від прибутку". Це фальш. Ти або збираєш і віддаєш все, або граєшся в благодійника, або кажеш правду — я заробляю, бо мені також треба жити, а 10% я віддаю на благодійність. Чесність — от що в цій історії зіграло ключову роль. Не зовсім коректно сформований запит — відповідна відповідь

За інформацією співорганізаторки концертів гурту THE HARDKISS, на благодійність йдуть 10% з кожного квитка, а також всі гроші, які зберуть на аукціоні.

Про Альону Венум

Свій канал на YouTube зареєструвала в червні 2015 року. Після успішного дебюту почала викладати відео, в яких розповідала про красу, схуднення, макіяж, правильне харчування, а також про те, як робити різні корисні предмети своїми руками. 2020 року Венум посіла друге місце у списку 30 найпопулярніших інфлюенсерів України від журналу Forbes.

Була одружена з музикантом Русланом Кузнєцовим. Зараз є дружиною блогера Дерела Туфексі. Виховують доньку та проживають за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва оголосила про вагітність. Також ми розповідали, що відверту фотосесію дружини Віктора Павліка, блогерки Катерини Реп’яхової, розкритикували у соцмережах.