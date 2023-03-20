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Блогерка-мільйонниця оголосила про вагітність: українські зірки вітають

20 березня 2023 10:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Блогерка Таня Парфільєва
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Відома в українському шоу-бізнесі парочка, блогерка Таня Парфільєва та бізнесмен Іван Кришталь чекають на появу первістка. 

Про це майбутня 28-річна зіркова мама повідомила у своєму Instagram.

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Деталі 

Парфільєва, на яку підписані 1 млн 600 тисяч користувачів соцмережі, опублікувала відео, на якому позує з животиком. "+1" — так лаконічно підписала його Таня. У коментарях блогерку привітали чимало знаменитостей. 

  • Нарешті, котики, — Даша Квіткова (блогерка)
  • Таню, Іване, круто, вітаю, — Даша Астафьєва (співачка)
  • Ну яка ж ти красива! Вітаю вас, котики, — Вікторія Маремуха (блогерка)
  • Круто як! Вітаю, — Злата Огнєвіч (співачка)
  • Я в щоці! Щиро вітаю, — Анна Трінчер (співачка)

Також зіркова пара опублікувала знімки з фотосесії, на яких Таня та Іван позують з УЗД малюка. Для них майбутня дитина стане первістком.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця шоу "Холостяк" та "Танці з зірками" Аделіна Делі оголосила про першу вагітність. Також ми писали, що ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка одружилась з мільйонером, готується вперше стати матір'ю.

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