Блогерка-мільйонниця оголосила про вагітність: українські зірки вітають

Блогерка Таня Парфільєва

Відома в українському шоу-бізнесі парочка, блогерка Таня Парфільєва та бізнесмен Іван Кришталь чекають на появу первістка.

Про це майбутня 28-річна зіркова мама повідомила у своєму Instagram.

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Парфільєва, на яку підписані 1 млн 600 тисяч користувачів соцмережі, опублікувала відео, на якому позує з животиком. "+1" — так лаконічно підписала його Таня. У коментарях блогерку привітали чимало знаменитостей.

Нарешті, котики, — Даша Квіткова (блогерка)

Таню, Іване, круто, вітаю, — Даша Астафьєва (співачка)

Ну яка ж ти красива! Вітаю вас, котики, — Вікторія Маремуха (блогерка)

Круто як! Вітаю, — Злата Огнєвіч (співачка)

Я в щоці! Щиро вітаю, — Анна Трінчер (співачка)

Також зіркова пара опублікувала знімки з фотосесії, на яких Таня та Іван позують з УЗД малюка. Для них майбутня дитина стане первістком.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця шоу "Холостяк" та "Танці з зірками" Аделіна Делі оголосила про першу вагітність. Також ми писали, що ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка одружилась з мільйонером, готується вперше стати матір'ю.