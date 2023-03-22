Алена Венум запросила деньги за рекламу концерта THE HARDKISS

Блогер Алена Венум

Во время полномасштабной войны большинство украинских артистов дают благотворительные концерты по всему миру. Часть прибыли они передают на многочисленные инициативы. Так, уже 23 марта в благотворительный тур по городам Северной Америки едет рок-группа THE HARDKISS. Впрочем, поддерживать музыкантов на безвозмездной основе не стала одна из блогеров-миллионниц.

Новини.LIVE расскажет подробнее о переписке, которая вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.

Подробности

Одна из организаторов североамериканского тура THE HARDKISS опубликовала в своем Facebook скриншоты переписки с менеджером блогера Алены Венум, на которую только в Instagram подписаны почти четыре миллиона пользователей соцсети.

На запрос, сможет ли Венум проанонсировать благотворительный концерт в Лос-Анджелесе, менеджер послала прайс. Так, чтобы аудитория узнала о выступлении THE HARDKISS, нужно заплатить 900 долларов (33 тысячи 200 гривен).

Источник: Facebook/Olga Samofalova

На уточнение соорганизатора тура рокеров, что речь идет о благотворительной инициативе, а именно сборе на протезы военным, менеджер Венум отметила, что это стандартные условия сотрудничества по рекламной интеграции.

Под публикацией свои комментарии оставили многие работники украинского шоу-бизнеса и рекламной сферы. Мнения относительно позиции Венум, которую неоднозначно воспринимают в соцсетях, разделились. Некоторых из них бизнес-подход блогера к благотворительным инициативам удивил.

Менеджер очень скоро пожалеет, что не умеет читать корректно запросы

Вообще проблема кучи блогеров и артистов, что они делегируют свои дела одноклеточным менеджерам

Имею аналогичный опыт общения с менеджером известного блогера и известным украинским телеведущим, которые также требовали подобный оверпрайс просто за сториз на тему благотворительности

Не нажрутся

Впрочем, большинство комментаторов отметили, что нужно было указать, какой процент идет на благотворительность. И поскольку это концерт, а значит коммерческая история, то нужно и принимать условия блогеров, которые тоже хотят иметь процент на прибыль.

Я бы сменила месседж. Что такое "часть прибыли"? 2%, 5%, 10%, 50%? Если нет прозрачности, то возникает много вопросов

То что блогеры офигели это факт, Но с другой стороны вы тоже не пишете какая часть прибыли уйдет на военных. Может, это 2%. У меня сомнения в честности нет. Потому что знаю и вас и вашу команду и артистов

Еще в довоенное время мы оплачивали посты блогеров для промо фонда. А сейчас благотворительных инициатив столько, что ты либо делаешь что-то цепляющее, либо закладываешь бюджет на промо

Меня в этой истории задело "% часть от прибыли". Это фальшь. Ты или собираешь и отдаешь все, или играешь в благотворителя, или говоришь правду — я зарабатываю, потому что мне тоже нужно жить, а 10% я отдаю на благотворительность. Честность — вот что в этой истории сыграло ключевую роль. Не совсем корректно сформированный запрос — ответный ответ

По информации соорганизатора концертов группы THE HARDKISS на благотворительность уходят 10% от каждого билета, а также все деньги, которые соберут на аукционе.

Об Алене Венум

Свой канал на YouTube зарегистрировал в июне 2015 года. После успешного дебюта начала выкладывать видео, в которых рассказывала о красоте, похудении, макияже, правильном питании, а также о том, как делать разные полезные предметы своими руками. В 2020 году Венум заняла второе место в списке 30 популярнейших инфлюэнсеров Украины от журнала Forbes.

Была замужем за музыкантом Русланом Кузнецовым. Сейчас жена блогера Дерела Туфекси. Воспитывают дочь и проживают за границей.

Напомним, ранее мы писали, что блогерша-миллионница Таня Парфильева объявила о беременности. Также мы рассказывали, что в откровенную фотосессию жены Виктора Павлика, блогера Екатерины Репьяховой, раскритиковали в соцсетях.