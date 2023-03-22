Алена Венум запросила деньги за рекламу концерта THE HARDKISS

Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей
Во время полномасштабной войны большинство украинских артистов дают благотворительные концерты по всему миру. Часть прибыли они передают на многочисленные инициативы. Так, уже 23 марта в благотворительный тур по городам Северной Америки едет рок-группа THE HARDKISS. Впрочем, поддерживать музыкантов на безвозмездной основе не стала одна из блогеров-миллионниц.
Новини.LIVE расскажет подробнее о переписке, которая вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.
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Подробности
Одна из организаторов североамериканского тура THE HARDKISS опубликовала в своем Facebook скриншоты переписки с менеджером блогера Алены Венум, на которую только в Instagram подписаны почти четыре миллиона пользователей соцсети.
На запрос, сможет ли Венум проанонсировать благотворительный концерт в Лос-Анджелесе, менеджер послала прайс. Так, чтобы аудитория узнала о выступлении THE HARDKISS, нужно заплатить 900 долларов (33 тысячи 200 гривен).
На уточнение соорганизатора тура рокеров, что речь идет о благотворительной инициативе, а именно сборе на протезы военным, менеджер Венум отметила, что это стандартные условия сотрудничества по рекламной интеграции.
Под публикацией свои комментарии оставили многие работники украинского шоу-бизнеса и рекламной сферы. Мнения относительно позиции Венум, которую неоднозначно воспринимают в соцсетях, разделились. Некоторых из них бизнес-подход блогера к благотворительным инициативам удивил.
- Менеджер очень скоро пожалеет, что не умеет читать корректно запросы
- Вообще проблема кучи блогеров и артистов, что они делегируют свои дела одноклеточным менеджерам
- Имею аналогичный опыт общения с менеджером известного блогера и известным украинским телеведущим, которые также требовали подобный оверпрайс просто за сториз на тему благотворительности
- Не нажрутся
Впрочем, большинство комментаторов отметили, что нужно было указать, какой процент идет на благотворительность. И поскольку это концерт, а значит коммерческая история, то нужно и принимать условия блогеров, которые тоже хотят иметь процент на прибыль.
- Я бы сменила месседж. Что такое "часть прибыли"? 2%, 5%, 10%, 50%? Если нет прозрачности, то возникает много вопросов
- То что блогеры офигели это факт, Но с другой стороны вы тоже не пишете какая часть прибыли уйдет на военных. Может, это 2%. У меня сомнения в честности нет. Потому что знаю и вас и вашу команду и артистов
- Еще в довоенное время мы оплачивали посты блогеров для промо фонда. А сейчас благотворительных инициатив столько, что ты либо делаешь что-то цепляющее, либо закладываешь бюджет на промо
- Меня в этой истории задело "% часть от прибыли". Это фальшь. Ты или собираешь и отдаешь все, или играешь в благотворителя, или говоришь правду — я зарабатываю, потому что мне тоже нужно жить, а 10% я отдаю на благотворительность. Честность — вот что в этой истории сыграло ключевую роль. Не совсем корректно сформированный запрос — ответный ответ
По информации соорганизатора концертов группы THE HARDKISS на благотворительность уходят 10% от каждого билета, а также все деньги, которые соберут на аукционе.
Об Алене Венум
Свой канал на YouTube зарегистрировал в июне 2015 года. После успешного дебюта начала выкладывать видео, в которых рассказывала о красоте, похудении, макияже, правильном питании, а также о том, как делать разные полезные предметы своими руками. В 2020 году Венум заняла второе место в списке 30 популярнейших инфлюэнсеров Украины от журнала Forbes.
Была замужем за музыкантом Русланом Кузнецовым. Сейчас жена блогера Дерела Туфекси. Воспитывают дочь и проживают за границей.
Напомним, ранее мы писали, что блогерша-миллионница Таня Парфильева объявила о беременности. Также мы рассказывали, что в откровенную фотосессию жены Виктора Павлика, блогера Екатерины Репьяховой, раскритиковали в соцсетях.