Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей arrow

Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

22 марта 2023 12:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Алена Венум запросила деньги за рекламу концерта THE HARDKISS
Блогер Алена Венум
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время полномасштабной войны большинство украинских артистов дают благотворительные концерты по всему миру. Часть прибыли они передают на многочисленные инициативы. Так, уже 23 марта в благотворительный тур по городам Северной Америки едет рок-группа THE HARDKISS. Впрочем, поддерживать музыкантов на безвозмездной основе не стала одна из блогеров-миллионниц.

Новини.LIVE расскажет подробнее о переписке, которая вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.

Читайте также:

Подробности

Одна из организаторов североамериканского тура THE HARDKISS опубликовала в своем Facebook скриншоты переписки с менеджером блогера Алены Венум, на которую только в Instagram подписаны почти четыре миллиона пользователей соцсети.

На запрос, сможет ли Венум проанонсировать благотворительный концерт в Лос-Анджелесе, менеджер послала прайс. Так, чтобы аудитория узнала о выступлении THE HARDKISS, нужно заплатить 900 долларов (33 тысячи 200 гривен).

Источник: Facebook/Olga Samofalova

На уточнение соорганизатора тура рокеров, что речь идет о благотворительной инициативе, а именно сборе на протезы военным, менеджер Венум отметила, что это стандартные условия сотрудничества по рекламной интеграции.

Под публикацией свои комментарии оставили многие работники украинского шоу-бизнеса и рекламной сферы. Мнения относительно позиции Венум, которую неоднозначно воспринимают в соцсетях, разделились. Некоторых из них бизнес-подход блогера к благотворительным инициативам удивил.

  • Менеджер очень скоро пожалеет, что не умеет читать корректно запросы
  • Вообще проблема кучи блогеров и артистов, что они делегируют свои дела одноклеточным менеджерам
  • Имею аналогичный опыт общения с менеджером известного блогера и известным украинским телеведущим, которые также требовали подобный оверпрайс просто за сториз на тему благотворительности
  • Не нажрутся

Впрочем, большинство комментаторов отметили, что нужно было указать, какой процент идет на благотворительность. И поскольку это концерт, а значит коммерческая история, то нужно и принимать условия блогеров, которые тоже хотят иметь процент на прибыль.

  • Я бы сменила месседж. Что такое "часть прибыли"? 2%, 5%, 10%, 50%? Если нет прозрачности, то возникает много вопросов
  • То что блогеры офигели это факт, Но с другой стороны вы тоже не пишете какая часть прибыли уйдет на военных. Может, это 2%. У меня сомнения в честности нет. Потому что знаю и вас и вашу команду и артистов
  • Еще в довоенное время мы оплачивали посты блогеров для промо фонда. А сейчас благотворительных инициатив столько, что ты либо делаешь что-то цепляющее, либо закладываешь бюджет на промо
  • Меня в этой истории задело "% часть от прибыли". Это фальшь. Ты или собираешь и отдаешь все, или играешь в благотворителя, или говоришь правду — я зарабатываю, потому что мне тоже нужно жить, а 10% я отдаю на благотворительность. Честность — вот что в этой истории сыграло ключевую роль. Не совсем корректно сформированный запрос — ответный ответ

По информации соорганизатора концертов группы THE HARDKISS на благотворительность уходят 10% от каждого билета, а также все деньги, которые соберут на аукционе.

Об Алене Венум

Свой канал на YouTube зарегистрировал в июне 2015 года. После успешного дебюта начала выкладывать видео, в которых рассказывала о красоте, похудении, макияже, правильном питании, а также о том, как делать разные полезные предметы своими руками. В 2020 году Венум заняла второе место в списке 30 популярнейших инфлюэнсеров Украины от журнала Forbes.

Была замужем за музыкантом Русланом Кузнецовым. Сейчас жена блогера Дерела Туфекси. Воспитывают дочь и проживают за границей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Венум (@alana_venum)

Напомним, ранее мы писали, что блогерша-миллионница Таня Парфильева объявила о беременности. Также мы рассказывали, что в откровенную фотосессию жены Виктора Павлика, блогера Екатерины Репьяховой, раскритиковали в соцсетях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:31 Россияне придумали, как отправлять на фронт осужденных за "самоволку" солдат

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Новина з фото

13:28 Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она

13:23 В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские

13:22 Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"

Оновлено

13:05 В Украине будут по-новому проверять пьяных водителей: что изменилось

13:00 УДП согласовало переименование первых 12 судов

Новина з відео

12:56Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

12:56 Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Новина з відео

12:56Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

Новина з відео

12:30 Военное преступление рф: прокуратура начала расследование ракетной атаки по Одессе

Новина з відео

12:20 Гуменюк прокомментировала утренние взрывы во временно оккупированном Крыму

Новина з відео

11:29 Количество жертв ночного обстрела общежития на Киевщине увеличилось

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:50 Изменение тактики: рф начали экономить морские ракеты, — Гуменюк

Новина з відео

10:28 В Крыму по радио звучат рекомендации по эвакуации с полуострова: что известно

Новина з відео

23:41 Фанаты дождались: Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Чтобы не было"

Эксклюзив

23:00В Одессе повреждено здание монастыря: появились первые кадры последствий ракетного удара

Новина з відео

22:59 "Сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных сражений": обращение Зеленского

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Новина з фото

19:44 Сколько тратит в месяц и дружит ли с Потапом: все самое интересное из интервью Позитива

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:55Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Актуальное по теме

None 22 Март 13:34

Россияне придумали, как отправлять на фронт осужденных за "самоволку" солдат

None 22 Март 13:24

Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

None 22 Март 13:27

Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она

None 22 Март 13:33

В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB