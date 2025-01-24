Донька короля та королеви Йорданії принцеса Іман вагітна первістком

Королева Йорданії Равія. Фото: Instagram/queenrania

Старша донька короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії, 28-річна принцеса Іман, очікує первістка. Таким чином вже незабаром її зіркові батьки вдруге стануть дідусем та бабусею.

Про це повідомляє видання Hello, а фото опублікувала в соцмережах королева Ранія.

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Майже два роки тому, в березні 2023-го принцеса Іман вийшла заміж за венесуельського бізнесмена Джиммі Терміотіса. Урочисту церемонію у прямому ефірі транслював державний телеканал. 54-річна королева Ранія показала майбутніх батьків.

"Обидва цінні для мого серця, але наступний ще цінніший. Блажен вас Бог", — лаконічно підписала королева Ранія. Щодо чоловіка принцеси Іман, то Джиммі Терміотіс народився в Каракасі (Венесуела) в грецькій сім'ї і працює в Нью-Йорку в компанії венчурного капіталу.

Зазначимо, що молодша сестра принцеси Іман, принцеса Раджва, 3 серпня 2024 року народила дівчинку. Вона і стала першим онуком короля Абдалли II та королеви Ранії.

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