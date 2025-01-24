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Одна из дочерей королевы Иордании ждет первенца — фото принцессы

24 января 2025 22:07
Евгений Берестюк - Редактор
Дочь короля и королевы Иордании принцесса Иман беременна первенцем
Королева Иордании Равия. Фото: Instagram/queenrania
Евгений Берестюк - Редактор

Старшая дочь короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании, 28-летняя принцесса Иман, ожидает первенца. Таким образом уже вскоре ее звездные родители во второй раз станут дедушкой и бабушкой.

Об этом сообщает издание Hello, а фото опубликовала в соцсетях королева Рания.

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Дочь короля Иордании беременна первенцем

Почти два года назад, в марте 2023-го, принцесса Иман вышла замуж за венесуэльского бизнесмена Джимми Термиотиса. Торжественную церемонию в прямом эфире транслировал государственный телеканал. 54-летняя королева Рания показала будущих родителей.

"Оба ценны для моего сердца, но следующий еще ценнее. Блажен вас Бог", — лаконично подписала королева Рания. Что касается мужа принцессы Иман, то Джимми Термиотис родился в Каракасе (Венесуэла) в греческой семье и работает в Нью-Йорке в компании венчурного капитала.

Отметим, что младшая сестра принцессы Иман, принцесса Раджва, 3 августа 2024 года родила девочку. Она и стала первой внучкой короля Абдаллы II и королевы Рании.

Напомним, ранее мы писали, что герцогиня Сассекская Меган Маркл в отчаянии из-за потери любимца. Также мы рассказывали, что дом принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии может уничтожить лесной пожар.

соцсети беременность королевская семья королева Йордания

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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