"Одна з найсумніших дат у році": Осадча попросила поставити свічки у церкві

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Сьогодні, 4 червня — День вшанування пам’яті дітей, які загинули через війну Росії проти України. Саме цієї ночі рятувальники дістали з під завалів будинку тіло дворічної дівчинки, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу передмістя Дніпра. Зворушливі слова з приводу цієї трагедії написала телеведуча Катерина Осадча.

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Телеведуча зазначила, що сьогодні християнське свято Трійця й одночасно одна з найсумніших дат року — День вшанування пам’яті дітей, які загинули через війну Росії проти України. Осадча зазначила, що вона часто пише про дітей, бо це найбільший біль, який переслідує її під час війни.

За словами Катерини, вона не може осягнути та прийняти той факт, що "діти тільки починали жити, гралися, мріяли, бешкетувати і пустували — в один момент були позбавлені життя".

"Сьогодні вночі загинула ще одна дворічна дівчинка, просто уявіть… Маленька Ліза ровесниця мого Данила, ще вчора вчилася новому, вимовляла слова і раділа всьому новому. Я вже не знаю чи є Бог. Адже якщо він є, то чому оскаженіла орда вбиває дітей, чим вони завинили? Співчуття батькам", — написала Осадча.

Телеведуча попросила всіх підписників, хто буде в церкві, поставити свічки за загиблих дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на обстріл передмістя Дніпра, під час якого загинула дворічна дівчинка.

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