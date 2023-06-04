"Одна из самых печальных дат в году": Осадчая попросила подписчиков поставить свечи

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha

Сегодня, 4 июня — День памяти детей, погибших в результате войны России против Украины. Именно этой ночью спасатели достали из-под завалов дома тело двухлетней девочки, погибшей в результате ракетных обстрелов пригорода Днепра. Трогательные слова по поводу этой трагедии написала телеведущая Екатерина Осадчая.

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Телеведущая отметила, что сегодня христианский праздник Троица и одновременно одна из самых печальных дат года — День памяти детей, погибших из-за войны России против Украины. Осадчая отметила, что она часто пишет о детях, потому что это самая большая боль, которая преследует ее во время войны.

По словам Екатерина, она не может постичь и принять тот факт, что "дети только начинали жить, играли, мечтали, озорничали и резвились — в один момент были лишены жизни".

"Сегодня ночью погибла еще одна двухлетняя девочка, просто представьте… Маленькая Лиза, ровесница моего Данила, еще вчера училась новому, произносила слова и радовалась всему новому. Я уже не знаю есть ли Бог. Ведь если он есть, то почему взбешенная орда убивает детей, чем они провинились? Соболезнования родителям", — написала Осадчая.

Телеведущая попросила всех подписчиков, кто будет в церкви, поставить свечи за погибших детей.

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на обстрел пригорода Днепра, во время которого погибла двухлетняя девочка.

Также мы рассказывали, что актриса Ольга Сумская вступилась за охранника поликлиники, которого отправили в СИЗО.