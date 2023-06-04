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"Одна из самых печальных дат в году": Осадчая попросила подписчиков поставить свечи

4 июня 2023 15:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Одна из самых печальных дат в году": Осадчая попросила подписчиков поставить свечи
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 4 июня — День памяти детей, погибших в результате войны России против Украины. Именно этой ночью спасатели достали из-под завалов дома тело двухлетней девочки, погибшей в результате ракетных обстрелов пригорода Днепра. Трогательные слова по поводу этой трагедии написала телеведущая Екатерина Осадчая.

Публикация доступна в ее Instagram.

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Телеведущая отметила, что сегодня христианский праздник Троица и одновременно одна из самых печальных дат года — День памяти детей, погибших из-за войны России против Украины. Осадчая отметила, что она часто пишет о детях, потому что это самая большая боль, которая преследует ее во время войны.

По словам Екатерина, она не может постичь и принять тот факт, что "дети только начинали жить, играли, мечтали, озорничали и резвились — в один момент были лишены жизни".

"Сегодня ночью погибла еще одна двухлетняя девочка, просто представьте… Маленькая Лиза, ровесница моего Данила, еще вчера училась новому, произносила слова и радовалась всему новому. Я уже не знаю есть ли Бог. Ведь если он есть, то почему взбешенная орда убивает детей, чем они провинились? Соболезнования родителям", — написала Осадчая.

Телеведущая попросила всех подписчиков, кто будет в церкви, поставить свечи за погибших детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на обстрел пригорода Днепра, во время которого погибла двухлетняя девочка.

Также мы рассказывали, что актриса Ольга Сумская вступилась за охранника поликлиники, которого отправили в СИЗО.

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