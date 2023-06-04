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Ольга Сумська заступилась за охоронця поліклініки, якого відправили у СІЗО

4 червня 2023 07:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ольга Сумська заступилась за охоронця поліклініки, якого відправили у СІЗО
Акторка Ольга Сумська. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Загибель дев’ятирічної дівчинки та двох жінок біля зачиненого укриття поліклініки в одному з районів Києва під час атаки окупантів обурило українців. В столиці почали перевіряти укриття та відправили у СІЗО на два місяці охоронника медичного закладу. 

На це у своєму Instagram відреагувала акторка Ольга Сумська.

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Сумська висловила невдоволення тим фактом, що керівника поліклініки, його заступника та посадовицю РДА відправили на цілодобовий домашній арешт. В той час як охоронець два місяці буде в СІЗО. За словами чоловіка, він не встиг відкрити двері в будівлю, бо забракло часу. Як тільки охоронець йшов відкривати двері, прозвучав вибух.

Акторка не розуміє, чому тільки після загибелі українців, після майже півтора року війни, почали перевіряти укриття. Сумська не згодна з тим, що винний лише охоронець поліклініки. 

"Як можна було не проконтролювати стан і наявність укриттів за більш ніж рік?! Це прямий обов’язок керівників районів, директорів закладів, поліклінік, шкіл. Хіба це так складно було зробити заздалегідь? А крайнім тепер виявився цей охоронець, який буде відповідати за недолугість цих керівників? Ганьба", — написала Сумська. 

Скриншот: Instagram//olgasumska

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські зірки відреагували на обстріл Києва в Міжнародний день захисту дітей. Також ми розповідали, що співачка Інна Воронова, яку відправили під домашній арешт, прокоментувала рішення суду.

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