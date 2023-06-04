Реакція знаменитостей на загибель дитини під час обстрілу передмістя Дніпра

Наслідки обстрілу передмістя Дніпра. Фото: Reuters

Ввечері суботи, 3 червня, окупанти завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровській області. Внаслідок чого зруйновані будинки у Підгородненській громаді. На жаль, вночі рятувальники дістали тіло дворічної дитини.

Українські знаменитості відреагували у соцмережах на терористичний акт з боку РФ, повідомляє Новини.LIVE.

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Андрій Бєдняков

Реакція Андрія Бєднякова на обстріл передмістя Дніпра. Скриншот: Instagram/biedniakov

Наталія Могилевська

Реакція Наталії Могилевської на обстріл передмістя Дніпра. Скриншот: Instagram//nataliya_mogilevskaya

Маша Єфросиніна

Реакція Маші Єфросиніної на обстріл передмістя Дніпра. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Ольга Сумська

"Дніпро, знову жах! Тривога пролунала після прильоту… Люди не встигли оговтатись, як все сталося! Горе… Співчуття сім’ям загиблих", — написала акторка.

Наталка Денисенко

Реакція Наталки Денисенко на обстріл передмістя Дніпра. Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше ми писали, як відреагували українські зірки на обстріл Києва в Міжнародний день захисту дітей, під час якого загинула дев'ятирічна дівчинка. Також ми розповідали, що акторка Ольга Сумська заступилась за охоронця поліклініки, якого відправили у СІЗО.