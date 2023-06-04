Реакція знаменитостей на загибель дитини під час обстрілу передмістя Дніпра
Ввечері суботи, 3 червня, окупанти завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровській області. Внаслідок чого зруйновані будинки у Підгородненській громаді. На жаль, вночі рятувальники дістали тіло дворічної дитини.
Українські знаменитості відреагували у соцмережах на терористичний акт з боку РФ, повідомляє Новини.LIVE.
Андрій Бєдняков
Наталія Могилевська
Маша Єфросиніна
Ольга Сумська
"Дніпро, знову жах! Тривога пролунала після прильоту… Люди не встигли оговтатись, як все сталося! Горе… Співчуття сім’ям загиблих", — написала акторка.
Наталка Денисенко
Нагадаємо, раніше ми писали, як відреагували українські зірки на обстріл Києва в Міжнародний день захисту дітей, під час якого загинула дев'ятирічна дівчинка. Також ми розповідали, що акторка Ольга Сумська заступилась за охоронця поліклініки, якого відправили у СІЗО.