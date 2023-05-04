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Огнєвіч прилетіла до Мексики на ЛГБТ-весілля колишнього учасника шоу "Холостячка"

4 травня 2023 10:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Огнєвіч прилетіла до Мексики на ЛГБТ-весілля колишнього учасника шоу "Холостячка"
Співачка Злата Огнєвіч та бізнесмен Андрій Хветкевич. Фото: Instagram/diveeasy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці літа минулого року учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та повідомив про заручини зі своїм бойфрендом. Вже завтра, 5 травня, хлопці відіграють гучне весілля у Мексиці. На святкування прилетіла й головна учасниця шоу "Холостячка" співачка Злата Огнєвіч. 

Про це вона повідомила у своїх Instastories.

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Зіркове весілля

Шість років бізнесмен Андрій Хветкевич перебуває у стосунках з колумбійцем на ім'я Феліпе. Перед зйомками шоу "Холостячка" хлопці розійшлися. Після того як бізнесмен вибув з шоу, він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Андрій та Феліпе знову зійшлися. 

Весілля в хлопців заплановане 5 травня. У далеку подорож задля  цього вирушила співачка Злата Огнєвіч, за серце якої колись змагався Андрій. Артистку разом з іншими гостями розмістили на приватній віллі. 

Злата Огнєвіч та Андрій Хветкевич. Фото: Instastories/diveeasy

Напередодні весілля ЛГБТ-пара влаштувала кілька вечірок, на одній з яких гості насолоджувались феєрверком. 

Феєрверки на одній з вечірок з нагоди весілля Андрія Хветкевича. Фото: Instastories/diveeasy

Хейт Хветкевича у соцмережах

Хветкевича критикують в коментарях за відверті фото. Багато хто дорікає бізнесмену в недоречності пікантних знімках в той час, як багато хто з його земляків захищає Батьківщину на фронті. 

Критика колишнього учасника шоу "Холостячка 2". Скриншот: Instagram/diveeasy

Нагадаємо, раніше ми писали, що "холостяк" Алекс Топольський не збирається повертатися до України: телезірка публічно пояснив причину. Також ми розповідали, що переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна повідомила про другу вагітність.

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