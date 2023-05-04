Огнєвіч прилетіла до Мексики на ЛГБТ-весілля колишнього учасника шоу "Холостячка"
Наприкінці літа минулого року учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та повідомив про заручини зі своїм бойфрендом. Вже завтра, 5 травня, хлопці відіграють гучне весілля у Мексиці. На святкування прилетіла й головна учасниця шоу "Холостячка" співачка Злата Огнєвіч.
Про це вона повідомила у своїх Instastories.
Зіркове весілля
Шість років бізнесмен Андрій Хветкевич перебуває у стосунках з колумбійцем на ім'я Феліпе. Перед зйомками шоу "Холостячка" хлопці розійшлися. Після того як бізнесмен вибув з шоу, він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Андрій та Феліпе знову зійшлися.
Весілля в хлопців заплановане 5 травня. У далеку подорож задля цього вирушила співачка Злата Огнєвіч, за серце якої колись змагався Андрій. Артистку разом з іншими гостями розмістили на приватній віллі.
Напередодні весілля ЛГБТ-пара влаштувала кілька вечірок, на одній з яких гості насолоджувались феєрверком.
Хейт Хветкевича у соцмережах
Хветкевича критикують в коментарях за відверті фото. Багато хто дорікає бізнесмену в недоречності пікантних знімках в той час, як багато хто з його земляків захищає Батьківщину на фронті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "холостяк" Алекс Топольський не збирається повертатися до України: телезірка публічно пояснив причину. Також ми розповідали, що переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна повідомила про другу вагітність.