Огнєвіч прилетіла до Мексики на ЛГБТ-весілля колишнього учасника шоу "Холостячка"

Співачка Злата Огнєвіч та бізнесмен Андрій Хветкевич. Фото: Instagram/diveeasy

Наприкінці літа минулого року учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та повідомив про заручини зі своїм бойфрендом. Вже завтра, 5 травня, хлопці відіграють гучне весілля у Мексиці. На святкування прилетіла й головна учасниця шоу "Холостячка" співачка Злата Огнєвіч.

Про це вона повідомила у своїх Instastories.

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Зіркове весілля

Шість років бізнесмен Андрій Хветкевич перебуває у стосунках з колумбійцем на ім'я Феліпе. Перед зйомками шоу "Холостячка" хлопці розійшлися. Після того як бізнесмен вибув з шоу, він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Андрій та Феліпе знову зійшлися.

Весілля в хлопців заплановане 5 травня. У далеку подорож задля цього вирушила співачка Злата Огнєвіч, за серце якої колись змагався Андрій. Артистку разом з іншими гостями розмістили на приватній віллі.

Злата Огнєвіч та Андрій Хветкевич. Фото: Instastories/diveeasy

Напередодні весілля ЛГБТ-пара влаштувала кілька вечірок, на одній з яких гості насолоджувались феєрверком.

Феєрверки на одній з вечірок з нагоди весілля Андрія Хветкевича. Фото: Instastories/diveeasy

Хейт Хветкевича у соцмережах

Хветкевича критикують в коментарях за відверті фото. Багато хто дорікає бізнесмену в недоречності пікантних знімках в той час, як багато хто з його земляків захищає Батьківщину на фронті.

Критика колишнього учасника шоу "Холостячка 2". Скриншот: Instagram/diveeasy

Нагадаємо, раніше ми писали, що "холостяк" Алекс Топольський не збирається повертатися до України: телезірка публічно пояснив причину. Також ми розповідали, що переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна повідомила про другу вагітність.