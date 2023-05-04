Огневич прилетела в Мексику на ЛГБТ-свадьбу бывшего участника шоу "Холостячка"

Певица Злата Огневич и бизнесмен Андрей Хветкевич. Фото: Instagram/diveeasy

В конце лета прошлого года участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и сообщил о помолвке со своим бойфрендом. Уже завтра, 5 мая, парни сыграют громкую свадьбу в Мексике. На празднование прилетела и главная участница шоу "Холостячка", певица Злата Огневич.

Об этом она сообщила в своих Instastories.

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Шесть лет бизнесмен Андрей Хветкевич находится в отношениях с колумбийцем по имени Фелипе. Перед съемками шоу "Холостячка" парни разошлись. После того как бизнесмен выбыл из шоу, он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Андрей и Фелипе снова сошлись.

Свадьба у парней запланирована на 5 мая. В далекое путешествие для этого отправилась певица Злата Огневич, за сердце которой когда-то сражался Андрей. Артистку вместе с другими гостями разместили на приватной вилле.

Злата Огневич и Андрей Хветкевич. Фото: Instastories/diveeasy

В канун свадьбы ЛГБТ-пара устроила несколько вечеринок, на одной из которых гости наслаждались фейерверком.

Фейерверки на одной из вечеринок по случаю свадьбы Андрея Хветкевича. Фото: Instastories/diveeasy

Хейт Хветкевича в соцсетях

Хветкевича критикуют в комментариях за откровенные фото. Многие упрекают бизнесмена в неуместности пикантных снимков в то время, как многие его земляки защищают Родину на фронте.

Критика бывшего участника шоу "Холостячка 2". Скриншот: Instagram/diveeasy

Напомним, ранее мы писали, что "холостяк" Алекс Топольский не собирается возвращаться в Украину: телезвезда публично объяснил причину. Также мы рассказывали, что победительница "Холостяка" Александра Шульгина сообщила о второй беременности.