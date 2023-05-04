Огневич прилетела в Мексику на ЛГБТ-свадьбу бывшего участника шоу "Холостячка"
В конце лета прошлого года участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и сообщил о помолвке со своим бойфрендом. Уже завтра, 5 мая, парни сыграют громкую свадьбу в Мексике. На празднование прилетела и главная участница шоу "Холостячка", певица Злата Огневич.
Об этом она сообщила в своих Instastories.
Звездная свадьба
Шесть лет бизнесмен Андрей Хветкевич находится в отношениях с колумбийцем по имени Фелипе. Перед съемками шоу "Холостячка" парни разошлись. После того как бизнесмен выбыл из шоу, он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Андрей и Фелипе снова сошлись.
Свадьба у парней запланирована на 5 мая. В далекое путешествие для этого отправилась певица Злата Огневич, за сердце которой когда-то сражался Андрей. Артистку вместе с другими гостями разместили на приватной вилле.
В канун свадьбы ЛГБТ-пара устроила несколько вечеринок, на одной из которых гости наслаждались фейерверком.
Хейт Хветкевича в соцсетях
Хветкевича критикуют в комментариях за откровенные фото. Многие упрекают бизнесмена в неуместности пикантных снимков в то время, как многие его земляки защищают Родину на фронте.
Напомним, ранее мы писали, что "холостяк" Алекс Топольский не собирается возвращаться в Украину: телезвезда публично объяснил причину. Также мы рассказывали, что победительница "Холостяка" Александра Шульгина сообщила о второй беременности.