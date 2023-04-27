Переможниця "Холостяка" Шульгіна повідомила про другу вагітність

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна. Фото: facebook.com/alessandra.shulgina

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна вдруге вагітна. Наразі дівчина з сім'єю перебуває у Сполучених Штатах Америки.

Про це Шульгіна повідомила у Facebook.

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"Наша любов потроїлася! Супермен і я чекаємо ще одну зірочку. А Анджелішка братика або сестричку", — розповіла Шульгіна.

Переможниця "Холостяка" повідомила, що вже знає стать дитини. За її словами, вона обов'язково про це незабаром розповість.

"Дякую заздалегідь за ваші теплі слова! Знаю, що ви радієте нашому щастю разом із нами", — наголосила Шульгіна.

Вона додала, що рівень її чутливості знову зашкалює.

Олександра також опублікувала світлину з округлим животиком, чоловіком та донькою.

Олександра Шульгіна з сім'єю. Фото: facebook.com/alessandra.shulgina

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