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Переможниця "Холостяка" Шульгіна повідомила про другу вагітність

27 квітня 2023 23:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Переможниця "Холостяка" Шульгіна повідомила про другу вагітність
Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна. Фото: facebook.com/alessandra.shulgina
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна вдруге вагітна. Наразі дівчина з сім'єю перебуває у Сполучених Штатах Америки.

Про це Шульгіна повідомила у Facebook.

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"Наша любов потроїлася! Супермен і я чекаємо ще одну зірочку. А Анджелішка братика або сестричку", — розповіла Шульгіна.

Переможниця "Холостяка" повідомила, що вже знає стать дитини. За її словами, вона обов'язково про це незабаром розповість.

"Дякую заздалегідь за ваші теплі слова! Знаю, що ви радієте нашому щастю разом із нами", — наголосила Шульгіна.

Вона додала, що рівень її чутливості знову зашкалює.

Олександра також опублікувала світлину з округлим животиком, чоловіком та донькою.

Шульгина
Олександра Шульгіна з сім'єю. Фото: facebook.com/alessandra.shulgina

Нагадаємо, співачка Світлана Тарабарова народила третю дитину. В зірки українського шоу-бізнесу народилась донька. 

Також ми писали, що американська акторка Гіларі Свенк уперше стала матір'ю. Дворазова лауреатка премії "Оскар" народила близнюків. 

Додамо, папараці сфотографували британського актора Деніела Редкліффа та його дівчину Ерін Дарк під час прогулянки в Нью-Йорку. Багато хто звернув увагу на живіт жінки, що округлився. У відповідь на масові запити від преси офіційний представник знаменитостей підтвердив, що зіркова пара чекає первістка.

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