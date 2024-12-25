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Оголена Періс Гілтон приголомшила своєю різдвяною фотосесією

25 грудня 2024 13:00
Марія Покровська - Редактор
Періс Гілтон оголена позувала у різдвяній фотосесії — фото
Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton
Марія Покровська - Редактор

Американська співачка та світська левиця Періс Гілтон розбухала уяву шанувальників новими фото. Зірка знялася у відвертій різдвяній фотосесії.

Зірка поділилася сміливими кадрами на своїй сторінці в Instagram

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Знаменитість в черговий раз епатувала публіку сміливими кадрами. Напередодні Різдва Періс "піднесла" себе фанам у вигляді святкового подарунка.

Оголена Періс Гілтон
Оголена Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton

43-річна зірка постала у кадрі абсолютно оголеною, прикривши свої принади величезним червоним бантом.

"Все загорнуте і готове до святкового сезону. Моя присутність — це подарунок", — написала у соцмережі Періс. 

Періс Гілтон приголомшила різдвяною фотосесією
Періс Гілтон приголомшила різдвяною фотосесією. Фото: instagram.com/parishilton

Світська левиця позувала на тлі прикрашеної ялинки та купи подарунків. Образ Періс доповнили пишні локони та вирізний макіяж.

Періс Гілтон у різдвяній фотосесії
Періс Гілтон у різдвяній фотосесії. Фото: instagram.com/parishilton

Нагадаємо, раніше Мадонна похизувалася шубою від українського дизайнера.

Також ми писали, що Максим Галкін на Різдво несподівано звернувся до шанувальників українською.

Періс Хілтон Різдво закордонні зірки відверті фото фотосесія

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