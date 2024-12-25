Періс Гілтон оголена позувала у різдвяній фотосесії — фото

Оголена Періс Гілтон приголомшила своєю різдвяною фотосесією
Американська співачка та світська левиця Періс Гілтон розбухала уяву шанувальників новими фото. Зірка знялася у відвертій різдвяній фотосесії.
Зірка поділилася сміливими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Оголена Періс Гілтон стала різдвяним "подарунком"
Знаменитість в черговий раз епатувала публіку сміливими кадрами. Напередодні Різдва Періс "піднесла" себе фанам у вигляді святкового подарунка.
43-річна зірка постала у кадрі абсолютно оголеною, прикривши свої принади величезним червоним бантом.
"Все загорнуте і готове до святкового сезону. Моя присутність — це подарунок", — написала у соцмережі Періс.
Світська левиця позувала на тлі прикрашеної ялинки та купи подарунків. Образ Періс доповнили пишні локони та вирізний макіяж.
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