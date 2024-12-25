Періс Гілтон оголена позувала у різдвяній фотосесії — фото

Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton

Американська співачка та світська левиця Періс Гілтон розбухала уяву шанувальників новими фото. Зірка знялася у відвертій різдвяній фотосесії.

Зірка поділилася сміливими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

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Оголена Періс Гілтон стала різдвяним "подарунком"

Знаменитість в черговий раз епатувала публіку сміливими кадрами. Напередодні Різдва Періс "піднесла" себе фанам у вигляді святкового подарунка.

Оголена Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton

43-річна зірка постала у кадрі абсолютно оголеною, прикривши свої принади величезним червоним бантом.

"Все загорнуте і готове до святкового сезону. Моя присутність — це подарунок", — написала у соцмережі Періс.

Періс Гілтон приголомшила різдвяною фотосесією. Фото: instagram.com/parishilton

Світська левиця позувала на тлі прикрашеної ялинки та купи подарунків. Образ Періс доповнили пишні локони та вирізний макіяж.

Періс Гілтон у різдвяній фотосесії. Фото: instagram.com/parishilton

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