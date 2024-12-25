Пэрис Хилтон обнаженная позировала в рождественской фотосессии — фото

Обнаженная Пэрис Хилтон ошеломила рождественской фотосессией
Американская певица и светская львица Пэрис Хилтон взбудоражила воображение поклонников новыми фото. Звезда снялась в откровенной рождественской фотосессии.
Звезда поделилась смелыми кадрами на своей странице в Instagram.
Обнаженная Пэрис Хилтон стала рождественским "подарком"
Знаменитость в очередной раз эпатировала публику смелыми кадрами. В канун Рождества Пэрис "преподнесла" себя фанам в виде праздничного подарка.
43-летняя звезда предстала в кадре совершенно обнаженной, прикрыв свои прелести огромным красным бантом.
"Все завернуто и готово к праздничному сезону. Мое присутствие — это подарок", — написала в соцсети Пэрис.
Светская львица позировала на фоне украшенной елки и кучи подарков. Образ Пэрис дополнили пышные локоны и вырезной макияж.
Напомним, ранее Мадонна похвасталась шубой от украинского дизайнера.
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