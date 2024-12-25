Пэрис Хилтон обнаженная позировала в рождественской фотосессии — фото

Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Американская певица и светская львица Пэрис Хилтон взбудоражила воображение поклонников новыми фото. Звезда снялась в откровенной рождественской фотосессии.

Звезда поделилась смелыми кадрами на своей странице в Instagram.

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Знаменитость в очередной раз эпатировала публику смелыми кадрами. В канун Рождества Пэрис "преподнесла" себя фанам в виде праздничного подарка.

Обнаженная Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

43-летняя звезда предстала в кадре совершенно обнаженной, прикрыв свои прелести огромным красным бантом.

"Все завернуто и готово к праздничному сезону. Мое присутствие — это подарок", — написала в соцсети Пэрис.

Пэрис Хилтон ошеломила рождественской фотосессией. Фото: instagram.com/parishilton

Светская львица позировала на фоне украшенной елки и кучи подарков. Образ Пэрис дополнили пышные локоны и вырезной макияж.

Пэрис Хилтон в рождественской фотосессии. Фото: instagram.com/parishilton

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