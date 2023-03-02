Дата продажу квитків на Євробачення-2023: які ціни

Оголошена дата продажу квитків на "Євробачення-2023": який ціновий діапазон
Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2023" оголосили дату старту продажу квитків на довгоочікувані події. Мова йде про два півфінали, гран-фінал, а також репетиції, які шанувальники мають можливість відвідувати вже багато років. Загалом мова йде про дев’ять шоу.
Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу.
-
Невже злякався: путін скасував поїздку до П'ятигорська через "атаку української ДРГ"
-
Нова пошта розповіла про особливості роботи поштоматів: коли доставку можуть скасувати
-
Погрожував зброєю та забирав цінні речі у цивільних: у Сумській області засуджено військовослужбовця рф
-
Росіяни знову обстріляли Куп'янськ: зруйновано адмінбудівлю
-
Режисер серіалу "Чорнобиль" зніме екранізацію відомого роману 1959 року
-
Стало відомо, коли в Одесі відкриється McDonald's
-
Чісора розповів, чому Ломаченко не має шансів проти Хейні
-
"Це класична провокація": Подоляк та Юсов відреагували на "українську ДРГ" в рф
-
Продали вигаданий товар на 50 мільйонів гривень: прокуратура викрила злочинну групу
-
У Харківській області на міні підрвався автомобіль – є загиблі
Деталі
Квитки можна буде придбати лише на одному сайті, незалежно від країни, з якої здійснюється бронювання. Можна буде придбати квитки лише на одне шоу за раз. Для цього необхідно створити обліковий запис Ticketmaster UK. Організатори радять шанувальникам зробити це до 7 березня. Саме в цей день, об 14:00 за Києвом, стартують продаж квитків.
Їхня вартість становить від 30 до 290 фунтів стерлінгів (1330-12875 грн) на півфінальні шоу та від 80 до 380 фунтів стерлінгів (орієнтовно від 3550-16870 грн) на фінальні шоу.
Прямі ефірі "Євробачення-2023" пройдуть 9, 11 та 13 травня. Окрім них можна відвідати пообідню та вечірню генеральні репетиції шоу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що уряд Великої Британії безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стала однією з ведучих пісенного конкурсу, який пройде в англійському Ліверпулі.