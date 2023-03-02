Дата продажу квитків на Євробачення-2023: які ціни

План сцени пісенного конкурсу "Євробачення-2023"

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2023" оголосили дату старту продажу квитків на довгоочікувані події. Мова йде про два півфінали, гран-фінал, а також репетиції, які шанувальники мають можливість відвідувати вже багато років. Загалом мова йде про дев’ять шоу.

Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу.

Деталі

Квитки можна буде придбати лише на одному сайті, незалежно від країни, з якої здійснюється бронювання. Можна буде придбати квитки лише на одне шоу за раз. Для цього необхідно створити обліковий запис Ticketmaster UK. Організатори радять шанувальникам зробити це до 7 березня. Саме в цей день, об 14:00 за Києвом, стартують продаж квитків.

Їхня вартість становить від 30 до 290 фунтів стерлінгів (1330-12875 грн) на півфінальні шоу та від 80 до 380 фунтів стерлінгів (орієнтовно від 3550-16870 грн) на фінальні шоу.

Прямі ефірі "Євробачення-2023" пройдуть 9, 11 та 13 травня. Окрім них можна відвідати пообідню та вечірню генеральні репетиції шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уряд Великої Британії безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стала однією з ведучих пісенного конкурсу, який пройде в англійському Ліверпулі.