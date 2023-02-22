Австралія вперше відправить на конкурс Євробачення гурт, а не сольного виконавця

Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу
Більшість країн вже визначилися з представниками на пісенний конкурс "Євробачення-2023", який відбудеться в англійському Ліверпулі в травні. Це зробила й Австралія. Вперше країна відправить на конкурс гурт, а не сольного виконавця.
Про це повідомляється на сайті конкурсу.
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Деталі
Синт-метал гурт Voyager з міста Перт згуртувався за можливість представляти свою країну на пісенному конкурсі "Євробачення" відтоді, як Австралія почала брати участь у 2015 році. Гурт навіть посів друге місце на національному відборі 2022-го.
"Для нас одночасно це сюрреалістично і зовсім дивно! Наші фанати були настільки невід'ємною частиною нашого шляху до цього моменту, що ми не можемо дочекатися, щоб розділити цю дику поїздку разом з ними", — заявили музиканти.
Гурт Voyager було засновано 1999 року. За цей час рокери випустили сім платівок. Музиканти виступатимуть на головній сцені "Євробачення-2023" із піснею Promise у другому півфіналі, який пройде 11 травня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Швейцарія обрала представника на "Євробачення-2023", але прем'єра пісні відбудеться пізніше. Також ми розповідали, що фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стала однією з ведучих "Євробачення-2023".