Юлія Саніна стала однією з ведучих Євробачення-2023

Четвірка ведучих гранд-фіналу "Євробачення-2023"

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2023" оголосили ведучих та коментаторів цьогорічного шоу. Цього року на сцені будуть чотири ведучих: три жінки та один чоловік. І однією з них стала фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна.

Про це йдеться на офіційному сайті конкурсу.

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Юлія Саніна стала однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу "Євробачення-2023", який відбудеться в англійському Ліверпулі 13 травня. Разом з легендою "Євробачення" у Великій Британії Гремом Нортоном, відомою британською актрисою та виконавицею Ханною Веддінгхем та телеведучою, співачкою Алішею Діксон фронтвумен THE HARDKISS проведе 67-й пісенний конкурс "Євробачення-2023" перед 160-мільйонною аудиторією з усього світу.

Також Саніна доєднається до Ханни Веддінгхем та Аліші Діксон, і разом вони вестимуть два півфінали конкурсу, 9 та 11 травня.

"Для мене велика честь вести "Євробачення-2023". Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією. Мені водночас бентежно і радісно бути частиною "Євробачення" цьогоріч. Я впевнена, що, навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні", — прокоментувала новину Юлія Саніна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Євробачення-2023" презентувало сцену музичного конкурсу. Також ми писали, у якому пів фіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.