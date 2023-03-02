Дата продажи билетов на Евровидение-2023: какие цены

Объявлена дата продажи билетов на "Евровидение-2023": какой ценовой диапазон
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2023" объявили дату старта продаж билетов на долгожданные события. Речь идет о двух полуфиналах, гран-финале, а также репетициях, которые поклонники имеют возможность посещать уже много лет. В общей сложности речь идет о девяти шоу.
Об этом сообщается на сайте песенного конкурса.
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Подробности
Билеты можно будет приобрести только на одном сайте независимо от страны, из которой осуществляется бронирование. Можно будет купить билеты только на одно шоу за раз. Для этого необходимо создать аккаунт Ticketmaster UK. Организаторы советуют поклонникам сделать это до 7 марта. Именно в этот день, в 14:00 по Киеву, стартуют продажи билетов.
Их стоимость составляет от 30 до 290 фунтов стерлингов (1330-12875 грн) на полуфинальные шоу и от 80 до 380 фунтов стерлингов (ориентировочно от 3550-16870 грн) на финальные шоу.
Прямые эфиры "Евровидения-2023" пройдут 9, 11 и 13 мая. Кроме них можно посетить послеобеденную и вечернюю генеральные репетиции шоу.
Напомним, ранее мы писали, что правительство Великобритании бесплатно предоставит украинским беженцам 3000 билетов на "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что фронтвумэн группы THE HARDKISS Юлия Санина стала одной из ведущих песенного конкурса, который пройдет в английском Ливерпуле.