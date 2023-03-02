Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Объявлена дата продажи билетов на "Евровидение-2023": какой ценовой диапазон arrow

Объявлена дата продажи билетов на "Евровидение-2023": какой ценовой диапазон

2 марта 2023 12:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дата продажи билетов на Евровидение-2023: какие цены
План сцены песенного конкурса "Евровидение-2023"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2023" объявили дату старта продаж билетов на долгожданные события. Речь идет о двух полуфиналах, гран-финале, а также репетициях, которые поклонники имеют возможность посещать уже много лет. В общей сложности речь идет о девяти шоу.

Об этом сообщается на сайте песенного конкурса.

Читайте также:

Подробности

Билеты можно будет приобрести только на одном сайте независимо от страны, из которой осуществляется бронирование. Можно будет купить билеты только на одно шоу за раз. Для этого необходимо создать аккаунт Ticketmaster UK. Организаторы советуют поклонникам сделать это до 7 марта. Именно в этот день, в 14:00 по Киеву, стартуют продажи билетов.

Их стоимость составляет от 30 до 290 фунтов стерлингов (1330-12875 грн) на полуфинальные шоу и от 80 до 380 фунтов стерлингов (ориентировочно от 3550-16870 грн) на финальные шоу.

Прямые эфиры "Евровидения-2023" пройдут 9, 11 и 13 мая. Кроме них можно посетить послеобеденную и вечернюю генеральные репетиции шоу.

Напомним, ранее мы писали, что правительство Великобритании бесплатно предоставит украинским беженцам 3000 билетов на "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что фронтвумэн группы THE HARDKISS Юлия Санина стала одной из ведущих песенного конкурса, который пройдет в английском Ливерпуле.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:36 "Это классическая провокация": Подоляк и Юсов отреагировали на "украинскую ДРГ" в рф

Новина з фото

13:35 Продали вымышленный товар на 50 миллионов гривен: прокуратура разоблачила преступную группу

13:35В Харьковской области на мини взорвался автомобиль – есть погибшие

Новина з відео

13:31 Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Новина з фото

13:30 1000 литров в час: Одесчина получила фильтры высокой очистки воды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:30 Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы: что обязательно нужно знать украинцам

Эксклюзив

13:21"Группа в 50 человек — это абсурд": Виктор Ягун об "украинских диверсантах" на Брянщине

Новина з фото

13:17 Променяла манекенщика на боксера: с кем закрутила роман Мадонна

13:12 Военно-морские силы Великобритании задержали судно, которое нелегально перевозило иранское оружие

13:06 В украинской разведке рассказали, зачем россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове

Новина з відео

13:31 Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Новина з відео

13:00 Страстная любовь: в Одесской области спасатель сделал романтическое признание

Новина з відео

12:47 Будет хуже чем в Турции: известный сейсмолог предупредил о мегаземлетрясении в россии

Новина з відео

12:30 Распространял психотропные вещества: в Одессе задержали наркодилера

Новина з відео

11:40 Паузы между обстрелами увеличились: Братчук прокомментировал военный потенциал рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:12 "Как звучат Карпаты": Филатов создал уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых

Новина з відео

10:37 "Лучше у деда не спрашивать": Цыбульская спела о скандале с Бобулом и попросилась на интервью

Новина з відео

10:13 Хлопок в россии: в Тульской области и Брянске раздались взрывы

Новина з відео

09:39 ​​​ФСБ поймала "украинского шпиона" аж на Дальнем Востоке: детали

Новина з відео

09:21 В москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро

Эксклюзив

07:45Валютный рынок лихорадит: что будет с гривней

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Дэниелу Крейгу — 55: скрытие личной жизни и игнор соцсетей

Эксклюзив

06:20Metro и Auchan: судьба магазинов, спонсирующих войну в Украине

Эксклюзив

18:00С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50"Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:31Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

Актуальное по теме

None 2 Март 13:16

"Это классическая провокация": Подоляк и Юсов отреагировали на "украинскую ДРГ" в рф

None 2 Март 13:37

Продали вымышленный товар на 50 миллионов гривен: прокуратура разоблачила преступную группу

None 2 Март 13:36

В Харьковской области на мини взорвался автомобиль – есть погибшие

None 2 Март 13:32

Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB