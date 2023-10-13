Оголошені лауреати Національної премії кінокритиків "Кіноколо": список переможців

Фрагмент трансляції Національної премії кінокритиків "Кіноколо".Скриншот: YouTube/SuspilneKultura

Відбулася церемонія нагородження шостої Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Найбільшу кількість премій отримала команда фільму "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча. Перед врученням нагород організатори премії вшанували кінематографістів, які загинули у війні проти Росії.

Трансляція велась в етері телеканалу "Суспільне Культура", відео доступне для перегляду на YouTube-каналі медіа.

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Переможці премії "Кіноколо"

Найкращим повнометражним ігровим фільмом українські кінокритики визнали "Ля Палісіаду" — роботу режисера Філіпа Сотниченка. Знята в жанрі пострадянського нуару, ця стрічка розповідає про розслідування вбивства міліціонера, яке розгортається за лічені місяці до скасування смертної кари. Українська прем’єра стрічки відбулася на відкритті 7-го Київського тижня критики.

"Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча здобув премію за найкращі режисуру та сценарій, а виконавця однієї з головних ролей Аміла Насірова визнали найкращим актором.

У двох номінаціях здобула перемогу стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова — український претендент на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний фільм". Картину визнали найкращим документальним фільмом, а також відкриттям року — найкращим повнометражним дебютом.

Найкращим короткометражним ігровим фільмом визнали "ГКЧП" режисера Аркадія Непиталюка. Премію за найкращий анімаційний фільм отримав "Маріуполь. Сто ночей" режисерки Софії Мельник. Найкращою акторкою оголосили Карину Химчук за роль у стрічці "Ти мене любиш?".

Нагороди за досягнення отримали Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер та Олена Гончарук з команди Довженко-Центру за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно".

Також на церемонії вручили спеціальну відзнаку кінокритикам, які стали на захист України. Її отримали Антон Філатов, Ярослав Підгора-Гвяздовський, Юрій Самусенко й Артур Корнієнко.

Про премію

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" — щорічна премія, заснована 2018 року, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У попередні роки найкращими фільмами ставали "Памфір", "Стоп-Земля", "Атлантида" й "Додому".

Церемонія нагородження традиційно відбулася в день відкриття Київського тижня критики — міжнародного фестивалю арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині. Сьомий Київський тиждень критики триватиме до 18 жовтня в столичному кінотеатрі "Жовтень".

Організатори Національної премії кінокритиків "Кіноколо": Спілка кінокритиків України, Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!" та кінокомпанія "Артхаус Трафік".

Національна премія кінокритиків "Кіноколо". Фото: Артхаус Трафік

Нагадаємо, раніше ми розповідали про програму 7-го Київського тижня критики. Також ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.