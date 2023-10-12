Документалка про Єлизавету II, Донбас та будинок з привидами: кінопрем'єри тижня

Королева Великої Британії Єлизавета II. Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість фільмів. Серед них, зокрема, документалка про покійну королеву Великої Британії Єлизавети II та французька комедія про вчителя, який хоче помститися своїм колишнім учням.

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Драма знята за сценарієм продюсера, режисера, журналіста та письменника Михайла Ухмана. Починаючи з 2014 року він воював добровольцем у містах Піски та Мар’їнка. У той час у Михайла з’явилися ідеї щодо його майбутніх фільмів, документальних та ігрових.

Події стрічки відбуваються 2014 року на Донбасі. Назар з дружиною чекають на народження первістка. Аби врятуватися від бойових дій, які охоплюють одне за одним міста сходу України, вони тікають. Попри обіцянки бути завжди поряд з дружиною, він приймає рішення взяти до рук зброю та стати до лав захисників. Головні ролі виконали Володимир Ніколаєнко та Лариса Руснак.

Знімали фільм 2020 року на Донеччині, неподалік лінії зіткнення, а також у Києві та на Волині. Під час фільмування використовували справжню військову техніку та зброю, а у кадрі, окрім акторів, з’являлися ветерани та військові, які сьогодні боронять Україну на фронті.

Фрілансер (США)

За сюжетом, Мейсон Петіс був спецпризначенцем, а нині сумує за тими часами. Неочікувано, його запрошують супроводжувати журналістку. Її кар’єра також пішла шкереберть, і вона теж не хотіла б сидіти склавши руки. Разом вони вирушають у невеличку країну у Південній Америці.

Тут Клер має взяти інтерв’ю у місцевого диктатора. Головні ролі виконали Джон Сіна, Елісон Брі, Хуан Пабло Раба та Еліс Ів.

Шалені гроші (США)

У біографічній драмі та комедії з’явились такі зірки як Пол Дано, Сет Роген, Піт Девідсон, Шейлін Вудлі, Себастіан Стен та Америка Феррера. Стрічка знята за книжкою "Антисоціальна мережа", написаною 2021 року Беном Мерзічем. Він займається соціальними дослідженнями та пише документальні книжки. Раніше за мотивами його робіт було знято фільми "21" та "Соціальна мережа".

Мстивий вчитель (Франція, Бельгія)

За сюжетом комедії, французький викладач вийшов на пенсію. Але він не забув жодного з учнів, які псували йому життя у школі. А ті вже дорослі: хтось збудував вдалу кар’єру бізнесмена, хтось став попзіркою. Тепер головний разом зі своєю мамою поважного віку розробив підступний план, як їм усім помститись. З цього і починається різноманіття гумористичних подій.

Будинок з привидами (США)

За сюжетом фільму жахів, сім'я переїжджає в Новий Орлеан, сподіваючись почати життя з чистого аркуша. Втім на новій локації діти бачать дивні мітки, мати сімейства Рейчел переслідує лялька, що нагадує загиблу доньку, а в підвалі утворюються тріщини. Щоб урятувати сім'ю, жінка має розгадати страшну таємницю місця, в якому було збудовано будинок.

Портрет королеви (Італія)

В цій документальній стрічці, знятій режисером Фабріціо Феррі за бестселером Паоли Кальветті, глядач подивиться на покійну Єлизавету II з точки зору знакових знімків, які увійшли в історію та стали частиною її публічного образу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого місяця. Також ми розповідали, що як пройшла зіркова прем'єра фільму "Велика прогулянка".