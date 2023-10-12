Стартує міжнародний кінофестиваль Київський тиждень критики: програма та локація

Постер 7-го Київського тижня критики. Фото: kcw.com.ua

Вже сьогодні, 12 жовтня, в столиці стартує сьомий міжнародний кінофестиваль Київський тиждень критики. Він триватиме до 18 жовтня включно. Фільми покажуть в культовому місці для декількох поколінь київських кіноманів — кінотеатрі "Жовтень".

Програма та розклад сеансів доступні для ознайомлення на сайті кінофестивалю.

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Програма кінофестивалю

У межах 7-го Київського тижня критики організатори презентували чотири програми: українська ретроспектива "Жіноча роль", "Фокус", Міжнародна ретроспектива та Міжнародна програма.

Другий рік поспіль Київський тиждень критики у співпраці з "Довженко-Центром" знайомить глядачів із класикою вітчизняного кіно. Цього року програма української ретроспективи має назву "Жіноча роль" і присвячена легендарним акторкам різних епох.

"Дана програма — це чудова можливість подивитися, як протягом останнього сторіччя змінювалася акторська гра, жіночі персонажі та ставлення до них. Ця секція також дає змогу поглянути, як соціокультурні стереотипи знаходили відображення на великому екрані, та як зі зміною епох змінювалося місце жінки на екрані та поза ним", — прокоментував Станіслав Битюцький, кінознавець Довженко-Центру й один із кураторів Київського тижня критики.

Фільми з програми "Жіноча роль". Скриншот: kcw.com.ua

Міжнародна секція традиційно поєднує свіжі хіти з найбільших світових кінофестивалів. Цього року в добірку ввійшли шість стрічок із програм Канн і Берлінале.

Фільми з Міжнародної програми. Скриншот: kcw.com.ua

На 7-му Київському тижні критики покажуть біографічну драму про дружину Елвіса Преслі "Прісцилла" режисерки Софії Копполи. Кінематографістка представлена на фестивалі вже удруге — 2017 року її фільмом "Фатальна спокуса" відкрився перший Київський тиждень критики.

Програма "Фокус: Україна — Польща"

Шість прем’єр сучасних хітів українського та польського кіно. Куратори фестивалю обрали для програми три стрічки, які найкраще дають уявлення про стан польського кінематографа. З іншого боку, команда кінокритиків з Польщі обрала три фільми, що відображають український кінопроцес, із його жанровими та авторськими пошуками.

Фільми з програми "Фокус: Україна — Польща". Скриншот: kcw.com.ua

Інші програми та спецпоказ

Також на кінофестивалі представлена міжнародна ретроспектива "Людина з кіноапаратом". Шість фільмів розповідають про тих, хто робить кіно, і хто його дивиться. Від сардонічного портрета Голлівуду до ностальгійної оди кінотеатру як місцю спільних досвідів; від біографії культового режисера, якого вважали невдахою, до колективного портрета тих, кого зазвичай глядачі не бачать за деміургійною фігурою режисера.

Фільми з програми "Людина з кіноапаратом". Скриншот: kcw.com.ua

Також на фестивалі поза межами кураторської програми проведуть ексклюзивний показ нової роботи режисера Педро Альмодовара "Дивний спосіб життя". Це перша короткометражна картина, яку покажуть на фестивалі. ЛГБТ-вестерн став дебютом продакшн-компанії модного дому Saint Laurent. Головні ролі виконали Педро Паскаль та Ітан Гоук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Педро Альмодовар планує зйомки свого першого англомовного фільму. Також ми розповідали, що будинок, в якому помер Гічкок, продали медіамагнату.