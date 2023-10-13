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Объявлены лауреаты Национальной премии кинокритиков "Киноколо": список победителей

13 октября 2023 11:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Объявлены лауреаты Национальной премии кинокритиков "Киноколо": список победителей
Фрагмент трансляции Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Скриншот: YouTube/SuspilneKultura
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Состоялась церемония награждения шестой Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Наибольшее количество премий получила команда фильма "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича. Перед вручением наград организаторы премии почтили кинематографистов, погибших в войне против России.

Трансляция велась в эфире телеканала "Суспільне Культура", видео доступно для просмотра на YouTube-канале медиа.

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Победители премии "Киноколо"

Лучшим полнометражным игровым фильмом украинские кинокритики признали "У Полисиада" — работу режиссера Филиппа Сотниченко. Снятая в жанре постсоветского нуара, эта картина рассказывает о расследовании убийства милиционера, которое разворачивается за считанные месяцы до отмены смертной казни. Украинская премьера ленты состоялась на открытии 7-й Киевской недели критики.

"Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича получил премию за лучшие режиссуру и сценарий, а исполнителя одной из главных ролей Амила Насирова признали лучшим актером.

В двух номинациях одержала победу лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова — украинский претендент на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Картину признали лучшим документальным фильмом, а также открытием года — лучшим полнометражным дебютом.

Лучшим короткометражным игровым фильмом признали "ГКЧП" режиссера Аркадия Непиталюка. Премию за лучший анимационный фильм получил "Мариуполь. Сто ночей" режиссера Софии Мельник. Лучшей актрисой объявили Карину Химчук за роль в ленте "Ты меня любишь?"

Награды за достижения получили Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер и Елена Гончарук из команды Довженко-Центра за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино".

Также на церемонии вручили специальное отличие кинокритикам, ставшим в защиту Украины. Ее получили Антон Филатов, Ярослав Пидгора-Гвяздовский, Юрий Самусенко и Артур Корниенко.

О премии

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" — ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Памфир", "Стоп-Земля", "Атлантида" и "Додому".

Церемония награждения традиционно состоялась в день открытия Киевской недели критики — международного фестиваля арткино, кураторами которого являются украинские кинокритики и кинокритикини. Седьмая Киевская неделя критики продлится до 18 октября в столичном кинотеатре "Жовтень".

Организаторы Национальной премии кинокритиков "Киноколо": Союз кинокритиков Украины, Ассоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине — смотри украинское!" и кинокомпания "Артхаус Трафик".

Киноколог
Национальная премия кинокритиков "Киноколо". Фото: Артхаус Трафик

Напомним, ранее мы рассказывали о программе 7-й Киевской недели критики. Также мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.

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