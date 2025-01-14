Оголошення номінантів на "Оскар-2025" знову перенесли — нова дата

Оголошення номінантів на "Оскар" вдруге перенесли — нова дата
Минулого тижня американська Академія кінематографічних мистецтв і наук перенесла оголошення номінантів на премію "Оскар-2025". Причиною стали лісові пожежі в Каліфорнії. Їх намагаються погасити вже понад сім днів. Оголошення претендентів на отримання золотої статуетки знову перенесли.
Про це повідомляє видання Deadline.
Оголошення номінантів на "Оскар-2025" знову перенесли
Номінації будуть оголошені в четвер, 23 січня, о 5:30 ранку за тихоокеанським часом. Академія кінематографічних мистецтв і наук вже одного разу відкладала дату номінації: з п’ятниці, 17 січня, на неділю, 19 числа. Оголошення в прямому ефірі буде віртуальною подією без присутності представників ЗМІ.
Академія кінематографічних мистецтв і наук також подовжило період голосування, яке тепер завершиться о 17:00, 17 січня за тихоокеанським часом. Дата церемонії вручення премії "Оскар-2025" залишається поки без змін. Урочистості пройдуть 2 березня в Лос-Анджелесі, в театрі "Долбі". Він відкрився 9 листопада 2001 року і відтоді став постійним майданчиком проведення церемонії вручення кінопремії "Оскар".
Лісові пожежі вплинули на традиційні заходи перед церемонією. Так, наприклад, ланч номінантів на премію "Оскар", який спочатку був призначений на 10 лютого, скасовано та не проводитиметься у 2025 році. Церемонію вручення науково-технічної премії буде перенесено на невизначену поки дату. В Академії кінематографічних мистецтв і наук зазначили, що всі дати можуть бути змінені.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пожежа у Лос-Анджелесі зруйнувала будинок родини переможниці шоу "Холостяк" Олександри Шульгіної. Також ми писали, як голлівудська акторка Анджеліна Джолі рятує рідних від лісової пожежі.
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