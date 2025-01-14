Оголошення номінантів на "Оскар-2025" знову перенесли — нова дата

Одна із зіркових гостей попередньої церемонії премії "Оскар". Фото: Reuters

Минулого тижня американська Академія кінематографічних мистецтв і наук перенесла оголошення номінантів на премію "Оскар-2025". Причиною стали лісові пожежі в Каліфорнії. Їх намагаються погасити вже понад сім днів. Оголошення претендентів на отримання золотої статуетки знову перенесли.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Оголошення номінантів на "Оскар-2025" знову перенесли

Номінації будуть оголошені в четвер, 23 січня, о 5:30 ранку за тихоокеанським часом. Академія кінематографічних мистецтв і наук вже одного разу відкладала дату номінації: з п’ятниці, 17 січня, на неділю, 19 числа. Оголошення в прямому ефірі буде віртуальною подією без присутності представників ЗМІ.

Академія кінематографічних мистецтв і наук також подовжило період голосування, яке тепер завершиться о 17:00, 17 січня за тихоокеанським часом. Дата церемонії вручення премії "Оскар-2025" залишається поки без змін. Урочистості пройдуть 2 березня в Лос-Анджелесі, в театрі "Долбі". Він відкрився 9 листопада 2001 року і відтоді став постійним майданчиком проведення церемонії вручення кінопремії "Оскар".

Театр "Доблі" в Лос-Анджелесі. Фото: Instagram/dolbytheatre

Лісові пожежі вплинули на традиційні заходи перед церемонією. Так, наприклад, ланч номінантів на премію "Оскар", який спочатку був призначений на 10 лютого, скасовано та не проводитиметься у 2025 році. Церемонію вручення науково-технічної премії буде перенесено на невизначену поки дату. В Академії кінематографічних мистецтв і наук зазначили, що всі дати можуть бути змінені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пожежа у Лос-Анджелесі зруйнувала будинок родини переможниці шоу "Холостяк" Олександри Шульгіної. Також ми писали, як голлівудська акторка Анджеліна Джолі рятує рідних від лісової пожежі.