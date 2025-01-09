Перенесли оголошення номінантів кінопремії "Оскар"

Кінопремія "Оскар". Фото: Reuters

Оголошення цьогорічних номінантів на премію "Оскар" було відкладено через масштабні лісові пожежі, що вирують у Лос-Анджелесі. Стало відомо, коли оголосять результати голосування.

Про це повідомляє BBC.

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Коли оголосять номінантів на кінопремію "Оскар"

Цьогорічне оголошення номінантів на премію "Оскар" було заплановане на п'ятницю, 17 січня. Організатори кінопремії повідомляють, що імена зірок та фільми, що претендують на "Оскар" оголосять 19 січня.

Голосування, що розпочалося 8 січня, також було продовжено на два дні, до вівторка 14 січня.

Нагадаємо, раніше Періс Гілтон показала свій маєток у Малібу, який знищив вогонь.

Також у пожежі згорів будинок зірки "Пліткарки" та її чоловіка.