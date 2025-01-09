Перенесли оголошення номінантів кінопремії "Оскар"

Оголошення номінантів на "Оскар" перенесли через сильні пожежі
Оголошення цьогорічних номінантів на премію "Оскар" було відкладено через масштабні лісові пожежі, що вирують у Лос-Анджелесі. Стало відомо, коли оголосять результати голосування.
Про це повідомляє BBC.
Коли оголосять номінантів на кінопремію "Оскар"
Цьогорічне оголошення номінантів на премію "Оскар" було заплановане на п'ятницю, 17 січня. Організатори кінопремії повідомляють, що імена зірок та фільми, що претендують на "Оскар" оголосять 19 січня.
Голосування, що розпочалося 8 січня, також було продовжено на два дні, до вівторка 14 січня.
Нагадаємо, раніше Періс Гілтон показала свій маєток у Малібу, який знищив вогонь.
Також у пожежі згорів будинок зірки "Пліткарки" та її чоловіка.
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